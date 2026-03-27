Delimitan zona de nado seguro en Isla de Venados previo a Semana Santa

MAZATLÁN._ Previo a la Semana Santa, este viernes quedó delimitada en la Isla de Venados una zona segura con boyas de aproximadamente 400 metros a lo largo de la playa y de la playa hacia el mar, a 20 metros.

Esto brindará el suficiente espacio para que puedan nadar niños, jóvenes y adultos sin riesgo alguno, afirmó el Capitán de Puerto, José Antonio Barreiro Varela, tras realizar el corte del listón simbólico.

“Como se dieron cuenta, más o menos abarcamos 400 metros y de la playa hacia el mar son casi 15, 20 metros. Es un lugar suficiente para que las personas que quieren nadar con tranquilidad lo puedan hacer, sin el peligro de que las motos acuáticas furtivas puedan dañar su integridad”, dijo.

Barreiro Varela reiteró que Capitanía de Puerto estará vigilando en coadyuvancia con personal de la Cuarta Región Naval, a través del Sistema de Búsqueda y Rescate, Ensar, y el Escuadrón Acuático de la Policía Municipal para mantener el canal de acceso y dos áreas de playa para nado seguro.

“Todos cooperaron en equipos como un esfuerzo entre las instituciones, el sector náutico y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, porque las motos acuáticas furtivas no son para desarrollar velocidad y se han dado incidentes por ese motivo en Mazatlán, y con este sistema de boyado se está previniendo de que no ocurran problemas a futuro”.

Indicó que desde agosto, en una reunión que sostuvo con la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, le presentó la iniciativa del delineado seguro con boyas de playa para bañistas para reducir accidentes e incidentes que se habían dado con las motos acuáticas furtivas en las bahías y playas.

“La mejor solución que encontramos en esta reunión fue iniciar un proyecto de boyado en la isla del medio. Para que el turista pueda venir y nadar con la seguridad de que no va a haber nada que afecte su seguridad. Aclarando que son furtivas, o sea, las que no están registradas ni matriculadas. Con las que sí lo están, no tenemos ningún problema”, aclaró.

No obstante, admitió que viene la etapa difícil para mantener el sistema del boyeo a flote, para lo cual anunció estrecha vigilancia con el respaldo de toda la población y de las autoridades.

“Para que se mantenga por mucho tiempo este sistema de boyado y pues la gente pueda venir tranquila, tranquila a la isla, que sus familiares, las familias puedan nadar a gusto, tranquilos”.

Barreiro Varela hizo el llamado a los bañistas locales y externos a que, durante esta Semana Santa, traten lo menos posible de exponerse en posibles incidentes.

Tras el recorrido realizado por la bahía frente a las tres islas, el Capitán de Puerto realizó el corte de listón simbólico para abrir el canal de navegación y la zona de nado de la Isla del Medio, una playa muy visitada durante las vacaciones.

Llamó a los bañistas a cuidarse y respetar la zona delimitada con boyas flotantes para salvaguardar la vida, cuando hay motos acuáticas que andan a toda velocidad.

“Siempre la prevención es mucho mejor y eso es lo que tratamos. Ahorita ya pueden ustedes venir con sus familias, tranquilamente y ya saben de que no va a haber ningún problema si nadan ahí en en el área delimitada”.

La zona de boyado se queda permanentemente, así que reiteró el llamado a los prestadores de servicios, de catamaranes, yates, a turistas y a las autoridades, que se esté vigilando constantemente para que se mantenga el sistema de boyado el mayor tiempo posible.