$!Demanda canadiense abre oportunidad para más vuelos y hoteles en Mazatlán, señala Sectur Sinaloa

El interés del mercado canadiense por viajar a Mazatlán representa una oportunidad para incrementar la conectividad aérea y atraer inversiones hoteleras que permitan atender una mayor demanda, señaló la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna.

Expresó que el puerto ha fortalecido su presencia entre los viajeros de Canadá y que, además de los visitantes que tradicionalmente pasan el invierno en el destino, se observa la llegada de más familias y turistas jóvenes, interesados en experiencias y actividades para disfrutar durante sus vacaciones.

Estos temas fueron abordados en el panel “Mercados Turísticos de Norteamérica: Tendencias y Oportunidades”, realizado en el marco de la Fiesta Amigos 2026, en el cual Sosa Osuna fungió como moderadora, con la participación de Mark Meuwissen, de ALG Vacations, y Karen Puebla, de Sunwing Vacations Group.

Al referirse a las perspectivas del destino, la Secretaria de Turismo relató que durante una reunión con Puebla se planteó el interés por aumentar la llegada de visitantes ante el comportamiento de la demanda.

“Mazatlán se ha posicionado también en el mercado canadiense, que estamos teniendo un incremento de un 22 por ciento de incremento. Me decía ayer justamente en una reunión que estuve con Karen, ‘Oye, secretaria, fíjate que quisiéramos traer más, o sea, la demanda está súper, muy buena’”, comentó.

Sosa Osuna señaló que ese interés abre posibilidades para ampliar la oferta de hospedaje y acompañar un eventual aumento de vuelos hacia el puerto.

“Necesitamos casi que más hoteles, ¿no?, para poder traer más aviones. Entonces eso nos habla de una gran oportunidad para todo el sector turístico, pero también para inversionistas que quieran venir al puerto de Mazatlán a invertir en hoteles. Está el mercado, hay mercado y hay que diversificar el mercado”, declaró.

Como parte de la información presentada en el encuentro, Puebla precisó que el incremento del 22 por ciento corresponde a la oferta para el invierno 2026-2027 y representa alrededor de 15 mil asientos adicionales respecto a la temporada anterior, con aumentos en las conexiones con Vancouver, Regina, Calgary y Saskatoon.

La representante de Sunwing Vacations Group también reportó que las reservaciones presentan un avance del 87 por ciento en WestJet Vacations y del 21 por ciento en Sunwing Vacations frente al año pasado.

En este sentido, Sosa Osuna explicó que durante varios meses se ha trabajado con el sector turístico de Mazatlán y socios comerciales para fortalecer la promoción y facilitar la comercialización de paquetes y experiencias.

Asimismo, consideró que conocer directamente la perspectiva de los operadores y mayoristas permite identificar las preferencias de los viajeros y adaptar las propuestas del destino a las condiciones del mercado internacional.