$!Demanda canadiense abre oportunidad para más vuelos y hoteles en Mazatlán, señala Sectur Sinaloa

El interés del mercado canadiense por viajar a Mazatlán representa una oportunidad para incrementar la conectividad aérea y atraer inversiones hoteleras que permitan atender una mayor demanda, señaló la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna.
Expresó que el puerto ha fortalecido su presencia entre los viajeros de Canadá y que, además de los visitantes que tradicionalmente pasan el invierno en el destino, se observa la llegada de más familias y turistas jóvenes, interesados en experiencias y actividades para disfrutar durante sus vacaciones.
Estos temas fueron abordados en el panel “Mercados Turísticos de Norteamérica: Tendencias y Oportunidades”, realizado en el marco de la Fiesta Amigos 2026, en el cual Sosa Osuna fungió como moderadora, con la participación de Mark Meuwissen, de ALG Vacations, y Karen Puebla, de Sunwing Vacations Group.
Al referirse a las perspectivas del destino, la Secretaria de Turismo relató que durante una reunión con Puebla se planteó el interés por aumentar la llegada de visitantes ante el comportamiento de la demanda.
“Mazatlán se ha posicionado también en el mercado canadiense, que estamos teniendo un incremento de un 22 por ciento de incremento. Me decía ayer justamente en una reunión que estuve con Karen, ‘Oye, secretaria, fíjate que quisiéramos traer más, o sea, la demanda está súper, muy buena’”, comentó.
Sosa Osuna señaló que ese interés abre posibilidades para ampliar la oferta de hospedaje y acompañar un eventual aumento de vuelos hacia el puerto.
“Necesitamos casi que más hoteles, ¿no?, para poder traer más aviones. Entonces eso nos habla de una gran oportunidad para todo el sector turístico, pero también para inversionistas que quieran venir al puerto de Mazatlán a invertir en hoteles. Está el mercado, hay mercado y hay que diversificar el mercado”, declaró.
Como parte de la información presentada en el encuentro, Puebla precisó que el incremento del 22 por ciento corresponde a la oferta para el invierno 2026-2027 y representa alrededor de 15 mil asientos adicionales respecto a la temporada anterior, con aumentos en las conexiones con Vancouver, Regina, Calgary y Saskatoon.
La representante de Sunwing Vacations Group también reportó que las reservaciones presentan un avance del 87 por ciento en WestJet Vacations y del 21 por ciento en Sunwing Vacations frente al año pasado.
En este sentido, Sosa Osuna explicó que durante varios meses se ha trabajado con el sector turístico de Mazatlán y socios comerciales para fortalecer la promoción y facilitar la comercialización de paquetes y experiencias.
Asimismo, consideró que conocer directamente la perspectiva de los operadores y mayoristas permite identificar las preferencias de los viajeros y adaptar las propuestas del destino a las condiciones del mercado internacional.
“Este intercambio nos ayuda a mirar nuestro destino desde la perspectiva de quienes lo comercializan y de quienes están decidiendo dónde pasar sus próximas vacaciones. Nos corresponde tomar estas aportaciones y llevarlas a nuestro trabajo, a la manera en que promovemos Mazatlán, diseñamos nuestras propuestas y colaboramos con nuestros socios”, señaló.
La funcionaria destacó que estas reuniones también permiten acercar a las cámaras empresariales y a los jóvenes a las tendencias de una industria en la que Mazatlán compite con otros destinos de México y el Caribe.
“Que las cámaras empresariales, que los jóvenes también sepan qué es todo lo que hacemos y, sobre todo, cuáles son las nuevas tendencias, las oportunidades que tenemos como destino de Mazatlán ante un sector turístico que sí es altamente competitivo”, mencionó.
“Estamos compitiendo a nivel internacional con destinos como Jamaica, que lo comentó Karen, como Dominicana, Punta Cana y, pues, definitivamente varios destinos de sol y playa del país”, agregó.
Otro de los cambios expuestos por la Secretaria fue la diversificación del perfil de los turistas canadienses que eligen al puerto, por lo que señaló que Mazatlán mantiene la presencia de los llamados snowbirds, visitantes que pasan el invierno en destinos de clima cálido, mientras gana interés entre personas más jóvenes y grupos familiares.
“Anteriormente el mercado canadiense era principalmente que le decíamos los ‘golden years’, ¿no?, o ‘snowbirds’. Y ahora estamos notando que siguen habiendo, definitivamente, pero estamos viendo un cambio en un demográfico más joven, millennial. Ya están también viniendo muchas familias”, explicó.
Sosa Osuna relacionó esa transformación con las estrategias de promoción desarrolladas junto con los socios comerciales, en las que se incorporan imágenes y videos de familias y jóvenes disfrutando de Mazatlán.
“Tiene que ver también con la estrategia que hemos estado trabajando en coordinación con ellos, en justamente las imágenes, los videos que ponemos, familias, gente más joven para venir y disfrutar el destino de Mazatlán”, declaró.
Además, afirmó que la incorporación de atractivos turísticos también contribuye a ampliar las opciones para quienes viajan en familia o con amigos, al ofrecer actividades que complementan su estancia.
Entre los espacios que mencionó se encuentran el Acuario, el Museo Nacional de la Ballena y la Farolesa, que vinculó con el interés de los visitantes por encontrar experiencias personalizadas y compartirlas en sus redes sociales.
“Hablaban también que ahora las nuevas generaciones están buscando experiencias personalizadas, están buscando compartir todo en sus redes sociales y, como Karen decía, que Mazatlán es un destino muy instagrameable. Tenemos el Museo Nacional de la Ballena, el Acuario, la Farolesa”, expresó.
La Secretaria sostuvo que esta diversificación de la oferta ayuda a ampliar los segmentos de viajeros interesados en el puerto y permite fortalecer su promoción como un destino para vacaciones familiares y entre amigos.
“Creo que también está muy relacionado con la diversificación turística y los nuevos atractivos turísticos que tenemos en el puerto, que gracias a eso, pues, permite venir y vacacionar, y vacacionar en familia y vacacionar con amigos aquí en este gran destino que nos enorgullece tanto que es Mazatlán”, detalló.
Sobre la estrategia de mercados, afirmó que el turismo nacional seguirá siendo prioritario por su importancia para la actividad económica de Mazatlán, al tiempo que se aprovechan las oportunidades de Canadá y se mantiene el trabajo de promoción en Estados Unidos.
“Definitivamente reconozco que el mercado nacional es muy importante, seguirá siendo, lo estaremos trabajando todo el tiempo por lo que representa para el turismo en Mazatlán. Sin embargo, también es importante buscar otras oportunidades, como las estamos viendo el día de hoy con mercados como Canadá”, manifestó.
Al encuentro asistieron representantes empresariales y hoteleros, autoridades municipales y estatales, turoperadores, estudiantes y miembros de la cadena turística.
Sosa Osuna señaló que las aportaciones de los aliados comerciales servirán para dar continuidad a las acciones de promoción y conectividad, con el propósito de traducir las oportunidades identificadas en una mayor llegada de visitantes y beneficios para la economía local.