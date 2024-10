$!Demanda Fovissste a Ayuntamiento de Mazatlán por adeudo de $14.2 millones

“Ese tema Fovissste acude a las instancias, a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República, como es un tema de ayuntamientos y que tiene que ver con adeudos, porque no se fueron por la vía mercántil, obviamente se fueron por la vía de lo penal. La Fiscalía lo que hace es abrir primero un paréntesis para conciliar, un tema conciliatorio, no está todavía el procedimiento en camino sino que abre una pausa para que esto se derive primero conciliando”, expuso González Zataráin.

En esta última sesión ordinaria de Cabildo, también se aprobaron jubilaciones y que la próxima administración adquiera un terreno para un relleno sanitario y no quede sujeto al de Miravalles que se contemplaba en un inicio, así como se resaltó el avance en materia de transparencia que tuvo el Gobierno municipal de 2022-a 2024 con González Zataráin como Alcalde interino.

“Este tema es un asunto de pagos que se tienen que tienen que hacer al Fovissste (de adeudos del pasado) en esos años mencionados que no se hicieron, como es el mismo caso que ha ocurrido con el tema de los servicios del Issste de los tránsitos, obviamente se dejaron de hacer esos pagos, pero no puedes pagar que ellos te dicen, hay que conciliar saldos, ese tema va llevar tiempo, va llevar meses, quizás años, pero es un deber nuestro traerlo al Cabildo, hacerlo de su conocimiento porque fue parte de los acuerdos en la Mesa de Conciliación”.

“Si los municipios se negaran pues obviamente ellos se van por la vía que no es conciliatoria y proceden a la investigación, que también te lleva a donde mismo, te van a requerir los documentos de ambas partes para ver quién tiene la razón. En este caso, la vía más corta es la conciliación, que demuestren ellos sus documentos y nosotros los nuestros”, expuso el Alcalde.

Sin embargo, apuntó que Fovissste carece del respaldo informativo, tiene solamente números muy genéricos y no tiene la información específica, por lo que quedaron de hacer llegar esa documentación para continuar con el tema conciliatorio y son varios municipios en el estado con esta situación ante el instituto.



Se despiden los miembros del Cabildo

Tanto la Síndico Procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, como los regidores emitieron mensajes de agradecimiento y despedida por sus tres años de labores en el trienio 2021-2024, que inició con Luis Guillermo Benítez Torres como Alcalde reelecto, quien renunció en octubre de 2022 por diversas demandas en su contra, y continúó con el interinato de González Zataráin en la Presidencia Municipal.

“Primero que nada mostrarle mi agradecimiento y mi compromiso a la ciudadanía que me dio la oportunidad de estar aquí presente. Les agradezco porque me dieron su confianza, me trajeron a esta posición, aclarando que yo nunca había sido funcionaria pública, y ahora sí que la posición que yo inicio es una posición de muchísima responsabilidad, de mucho compromiso aunado a que como les aclaraba anteriormente, nunca había servido parte de la función pública y lo hice pensando en ese cambio que todos esperamos”, dijo Cárdenas Díaz.

“Quiero también decirle al Alcalde, a los compañeros regidores, a los compañeros que son sus asistentes, Secretaria, a todos los directores y a todos los funcionarios públicos que durante todo este trienio, y le aclaro también mucho a la ciudadanía, traté como dice la ley, de cumplir con mis facultades como representante legal de este Ayuntamiento”.

Por su parte, la regidora América Cinthya Carrasco Valenzuela también agradeció a quienes contribuyeron para realizar su labor en esta administración a la que llegó impulsada por el Partido Sinaloense.

“Así es como culmino un periodo más de retos y de compromisos bajo los principios y convicciones de mi instituto político, el Partido Sinaloense, con el compromiso único de trabajar en representación de todos y cada uno de las y los mazatlecos porque las palabras convencen, pero los hechos arrastran. Me siento sumamente agradecida por la confianza que se me brindó por parte de la ciudadanía para esta encomienda, segura estoy que nos volveremos a ver aportando desde otras trincheras, desde otros espacios”, expresó.

Mientras que el regidor Jesús Osuna Lamarque recalcó que quienes se dedican a la actividad política siempre deben tener presente la premisa de nunca olvidar que tienen una responsabilidad con los ciudadanos y como tal deben ser responsables y efectivos en los resultados.

“En este periodo de gobierno que está por concluir me tocó ser regidor con dos presidentes municipales, o dicho de otra manera, serví como regidor en dos administraciones con dos alcaldes totalmente diferentes, dos alcaldes que concibieron la política de manera diferente. Como regidor puedo dar testimonio que de esas dos formas de hacer política pasamos de un Mazatlán a otro”, recalcó.

“Como regidor fui testigo de cómo un Presidente Municipal fue indolente a las necesidades del pueblo e impulsó una política frívola, apática, contraria a los principios de la Cuarta Transformación, pero hoy, igual que todos ustedes, soy testigo de que Mazatlán pasó de esa etapa amarga a otra donde se ha notado el orden, el equilibrio y el desarrollo”.

Aunque la de este jueves fue la última sesión ordinaria de Cabildo, si se requiere se podrá citar a una o varias sesiones extraordinarias en lo que resta de la actual administración municipal que concluye el próximo 31 de octubre.