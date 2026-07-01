$!Demuelen concreto en parte colapsada del malecón como primera fase de la rehabilitación

Como primera fase de la rehabilitación de la parte dañada por el fuerte oleaje generado por el mar de fondo, avanzan los trabajos de demolición del concreto en la parte colapsada del malecón de Mazatlán, informó el Gobierno Municipal. Agregó que se desplegó maquinaria especializada para realizar las primeras labores que permitirán avanzar en la recuperación de este importante espacio peatonal.

“Como parte de las acciones iniciales, se realiza la demolición del concreto en la parte inferior de la banqueta. Posteriormente se construirá una plataforma que facilitará el ingreso de maquinaria y personal para continuar con los trabajos de rehabilitación de manera segura”, añadió en un comunicado.

“Una vez concluida esta etapa, se llevará a cabo un estudio de mecánica de suelos mediante una perforación que permitirá conocer las condiciones del terreno y determinar el tipo de estructura que será necesaria para la reparación”.