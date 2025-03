$!Demuestran fieles su devoción a las Reliquias de San Judas Tadeo; estarán este martes en Sábalo Country, en Mazatlán

“Me llamó mucho la atención cuando la gente se acerca y quiere tocar al San Judas, pero yo les digo que deben tener fe; si no tienes fe, aunque toques la reliquia no sucederá nada. La fe mueve montañas, y esa devoción que tienes en San Judas Tadeo, hará que Dios te escuche. Hay que esperar que recordar que a un Santo no se le adora, a un Santo se le venera, no es una fotografía, no es una pintura, es un pedacito de él está hoy con nosotros”, expresó el Padre Hernández.