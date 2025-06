$!Demuestran mazatlecos compromiso por la salud de sus mascotas

”Muy buena la campaña, me gusta mucho, estuve buscando un buen rato hasta que llegó a esta colonia. A Jesy me la regaló mi hija, tiene cinco meses y es muy juguetona, se sube a las bardas”, señaló Zenorina Vega.

Como una prueba de compromiso y aprecio por sus mascotas, Zenorina, Laura y Ana no dejaron pasar la oportunidad de acudir al camión esterilizador del Gobierno de Mazatlán y Ecología, para realizar la cirugía de sus gatitas y perrita, con lo que constituyen a una ciudad sin tantos animales callejeros.

”(Les diría) Que los cuiden y los lleven a las vacunas y todo, para que no estén teniendo tantos gatitos y que no anden tantos animales en la calle pariendo cada rato o con hambre”.

”Apenas ayer porque la rescaté. Lo que pasa es que mi papá tiene un terreno y una gata dejó a sus gatitos, al tiempo se murió porque la atropellaron y pues quedaron ahí los gatitos, y yo me traje una”, dijo Ana.

”La importancia (de esterilizar) es que ayudas mucho a tu animalita a no sufrir en eso del parto a también los machos entran en celo y están muy ansiosos por querer salir. Yo tuve un macho, era muy ansioso por salir y ahorita ya es muy tranquilo, es un gato muy amoroso y ya no se la pasa estresado. Eso ayuda mucho a la salud de los animales que tenemos”.

Llama a alzar la voz por los animales desprotegidos

Asimismo, Ana señaló que todos los dueños de mascotas como los que no tienen una, debe levantar la voz cuando un animalito es maltratado, pues si no lo hacen las personas, ellos no tienen la capacidad de hacerlos por sí mismos y el sufrimiento que pasan continuará.

”Yo opino que está fatal y claramente tenemos que alzar la voz por los animalitos que no pueden hablar por sí mismos. Si vemos un caso raro, un caso malo, hay que hablarlo, hay que reportarlo siempre”.