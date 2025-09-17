Dentro del marco legal y el presupuesto, Alcaldesa de Mazatlán atenderá demandas de policías retirados

MAZATLÁN._ Ante la manifestación realizada por la asociación Guerreros Azules de Sinaloa, integrada por policías retirados quienes demandan mejores prestaciones, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, dejó claro que cualquier acuerdo deberá resolverse dentro del marco legal y las posibilidades presupuestales del Ayuntamiento de Mazatlán.

Palacios Domínguez, expresó que, desde la llegada de los manifestantes a Palacio Municipal, el secretario del Ayuntamiento atendió a la comitiva y recibió el pliego petitorio en su representación, y aunque personalmente no pudo coincidir con la dirigente de la asociación, Yesenia Rojo, aseguró tener plena disposición para instalar una mesa de trabajo para analizar las demandas de manera formal.

“Este es un gobierno de la gente, siempre lo hemos dicho, vamos a estar del lado de los trabajadores, sobre todo nuestros policías que tanto han apoyado a la sociedad y que ya están jubilados”, comentó.

En este sentido, la Alcaldesa puntualizó que el pliego petitorio presentado por Guerreros Azules asciende a cerca de 80 millones de pesos, una cantidad que consideró inviable de cubrir de manera inmediata, pues rebasa la capacidad financiera del municipio.

“Ese dinero es público, es dinero de los mazatlecos que debe ser erogado siempre y cuando sea de acuerdo con la ley y de acuerdo a lo que corresponda en un marco siempre de respeto y legalidad”, señaló.

Palacios Domínguez insistió en que cualquier avance, se dará en función de un análisis responsable de los recursos públicos, con base en la legalidad y las posibilidades financieras del municipio.

Por otro lado, la Alcaldesa reconoció la legitimidad de las demandas, aunque aclaró que, al ser una asociación estatal, durante la manifestación también estuvieron policías retirados de municipios como San Ignacio, El Rosario, Concordia y Guasave.

Aun así, expresó que su administración está obligada a escuchar todas las voces y encontrar una salida que sea viable dentro de la justicia y la legalidad.

“Estamos en la mejor disposición de platicar con cualquier asociación, con cualquier grupo de personas, no solamente por ser ellos sino porque al ser ciudadanos es nuestro deber, nuestra obligación y compromiso el siempre atender a todas y todos”, dijo.

“Y si acaso mañana van para allá, vamos a estar también en una mesa de diálogo, pero sí es importante aclarar que tiene que ser dentro del marco legal, que eso es siempre lo que tenemos que respetar”, agregó.

Finalmente, Palacios Domínguez reiteró que el diálogo seguirá abierto y que su administración mantendrá la disposición de seguir recibiendo a Guerreros Azules para atender sus inquietudes y peticiones.