$!Denuncia activista presunto acoso tras rescatar a perrita maltratada en Mazatlán

MAZATLÁN._ Después de intervenir para resguardar a una perrita que presuntamente presentaba huellas de maltrato, la joven defensora de los animales, Danna Osuna, denunció públicamente que desde hace algunas semanas ha sido víctima de presuntos actos de acoso, intimidación e, incluso, daños materiales.

A través de sus redes sociales, la activista expuso la situación que vive desde el pasado 21 de abril, fecha en la que, según relató, intervino para retirar a una perrita que presentaba lesiones físicas visibles.

De acuerdo con la publicación, el animal tenía una costilla fracturada, golpes en distintas partes del cuerpo y se encontraba en condiciones que consideró alarmantes, señalando además que el propietario realizaba comentarios inapropiados relacionados con la mascota.

“El 21 de abril del 2026 le quité a una perrita que tenía una costilla fracturada y estaba toda golpeada, además hacía comentarios muy enfermos. Desde el 21 de abril no para de acosarme; todos los días va a mi casa y me hace un montón de cosas malas”, compartió en sus redes la activista.

La joven explicó que, tras haber resguardado a la perrita, comenzaron una serie de actos que describe como hostigamiento constante y daños dirigidos tanto a su patrimonio como a su tranquilidad personal.

Danna denunció que de manera frecuente acuden a su domicilio para causar afectaciones, entre ellas rayones en el portón de su vivienda y daños a su motocicleta, vehículo que utilizaba para realizar rescates de animales y atender actividades relacionadas con su labor como rescatista independiente.

Detalló que la unidad sufrió daños severos, ya que presuntamente le retiraron cables, tapones de las llantas, dañaron la pantalla, quitaron calcomanías y provocaron fallas mecánicas que actualmente la mantienen fuera de funcionamiento y sin frenos.