En las instalaciones de Noroeste, a donde acudió a externar su denuncia, dijo que el cobro es excesivo y no cree que se haya consumido todo eso de energía eléctrica en una casa donde vive una persona.

”Yo aquí traigo mi historial y tú puedes ver los pagos”, dijo ante Noroeste.

“A la hora que yo vi esto digo ésto esto no puede ser posible, y fui para allá a Comisión y ya ves no te arreglan nada”, afirmó.

La vecina de la Avenida Cruz Lizárraga, en el Fraccionamiento Tellería, aseguró que ya acudió a Profeco a interponer su denuncia, la cual le fue admitida, según un documento, el 31 de agosto de 2023, con el expediente PFC.SIN.B.3/001497-2023.

”El anterior recibido fue de $1,732, porque hubo días que no hubo apoyo de subsidio, y yo tuve visita los primeros días de mayo, el puente, vino mi familia, y por eso me llegó $1,732 y lo pagué porque yo sabía que mis hermanos habían usado el aire, pero yo normalmente pago menos”, señaló.

”El de abril a mayo 1483 lo pague, y luego el de marzo y abril que fue en Semana Santa y que también tuve visita, fueron $1,483 y ya de ahí en fuera, mira 486 en febrero, 233 en enero, 679 en diciembre, aquí está todo mi historial”.

Toledo Castelo dijo que la denuncia ante la Profeco Mazatlán la puso el 7 de julio, que fue cuando vio el recibo por esa cantidad, y que de hecho tiene reunión este próximo martes a las 08:30 horas.

”La comisión argumenta que yo acepté que ese era el consumo, pero porque ya lo pagué, porque tuve que pagar porque me lo cortaron, fue una presión que hicieron”, informó.

”A mí me lo cortaron, aquí está cuando lo pagué el 16 de agosto, me lo tuvieron que haber cortado como el 15 o 14 de agosto, y lo tuve que pagar porque me había cortado la luz, indebidamente lo cortaron, porque yo fui a pagar y me dijeron en Profeco que pagara el siguiente mes, entonces yo fui a pagar ese que fue de $780, mentira aquí está $1,098 menos el descuento $786, este es de septiembre de $786.

Mostrando los recibos de consumo de meses anteriores, dijo que está inconforme con el cobro de la CFE.