Agregó que esta problemática del cobro excesivo ya se la expuso al Alcalde Édgar González Zataráin, al Secretario de la Presidencia Loar Suzec López y al gerente general de la Jumapam, así como al personal de esa paramunicipal, pero nadie le da una solución, por el contrario le cortaron el servicio en su domicilio ubicado en la calle Germán Evers, número 68 Norte, en el Centro de la Ciudad.

”Vivo solo, no tengo familia, no hay jardín, no hay pecera, no hay nada, la otra: me la llevo fuera de la ciudad”, expresó González Flores ante este diario.

Añadió que después de más de 20 días de estar fuera del puerto regresó el miércoles 15 de febrero a su domicilio ya que estuvo en la Ciudad de México cuidando a un familiar enfermo y acudió a otro punto del país, por lo que su casa está sola, por eso no se utiliza tanto el agua y es excesivo el cobro que le hace la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.

”Generalmente pago 90 pesos de agua mensuales, en diciembre me llegó el recibo, no le presté atención, pensé que eran 97 pesos, cuando me apersono a ventanilla a pagar me dicen que son 977 pesos, en vez de 97 que yo pensaba son 977 pesos y es cuando le digo yo a la muchacha está mal eso, yo consumo 90 pesos”, recordó el denunciente.

”Paso a hablar con fulano, me traen en la Jumapam yendo de un departamento a otro, que vamos a mandar a una cuadrilla que revise el medidor y usted lleve un plomero, instale una válvula de aire, yo llevé al plomero nada más a revisión, toda la revisión, es que dicen en la Jumapan usted puede tener fuga oculta: no señorita mi línea es aérea, por fuera, por arriba, no hay nada de daños, ya fue el plomero, no hay fuga”.

La persona de la Jumapam le sugirió esperar el recibo del siguiente mes para ver cómo venía el consumo, pero este de enero llegó en mil 997 pesos.

”Y vuelvo a ir y voy con el Édgar y le comento, voy con Loar, le comento y que puedo hablar con el gerente, con alguien que me atienda y me resuelva porque el problema no me lo resuelve, entonces el gerente hablé con él y me derivó con una chamaca de nombre Bárbara que me dijo profesor no se preocupe, yo me hago cargo de arreglar ésto, cuando llegue a su casa le toma una foto al medidor y me la envía, ya lo hice”, expuso.

”Y como ella quedó de resolver yo me fui a la Ciudad de México y a Oaxaca, etcétera, y resulta que de eso ya casi un mes llegué hoy en la mañana (el miércoles) con la intención de darme un baño y cambiarme, etcétera, pero resulta que ya está cortada el agua, no resolvieron nada y cortaron el agua”.

Manifestó que tras percatarse del corte de su servicio de agua potable encontró el recibo de febrero frente a la puerta de su vivienda por 3 mil 69 pesos, por lo que intentó comunicarse nuevamente con el Alcalde y con el Secretario de la Presidencia, pero no le contestan el teléfono.

Por ello solicitó públicamente una solución a su problema de cobro excesivo y corte del servicio de agua potable porque ni en la Jumapam ni en la Presidencia Municipal le resuelven esta situación.