Denuncia colectivo desaparición de lona con fichas de personas desaparecidas en puente de Urías

Con un llamado al respeto y la solidaridad, integrantes del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa denunciaron la desaparición de una lona colocada en el puente de Urías, la cual contenía información y fichas de búsqueda de personas desaparecidas.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el colectivo informó que la lona había sido instalada por familiares de víctimas de desaparición con el objetivo de visibilizar sus casos y solicitar el apoyo de la ciudadanía para obtener información que contribuya a su localización.

Sin embargo, señalaron que al acudir al sitio se percataron de que el material ya no se encontraba en el lugar donde había sido colocado.

“Un grupo de hermanas y familias colocamos una lona para visibilizar a nuestros seres queridos desaparecidos, y hoy ya no se encuentra en su lugar. A la persona que se la llevó, le pedimos de corazón que nos la regrese, por favor”, indicaron.

Por tal motivo, hicieron un llamado a la persona que pudiera haber retirado la lona para que la devuelva, destacando que este tipo de materiales representan una de las principales herramientas que tienen las familias para mantener vigente la búsqueda de sus seres queridos.

Asimismo, pidieron a la población respetar las fichas de búsqueda, lonas y demás materiales que colocan en espacios públicos, pues aseguran que estos forman parte de los esfuerzos que realizan para mantener visibles los casos de desaparición y generar conciencia entre la sociedad.

“No buscamos problemas, solo queremos que la comunidad nos ayude a dar a conocer a todos nuestros desaparecidos. Por favor, no nos quiten ni las fichas ni las lonas que colocamos: son nuestra única voz para encontrarlos”, compartieron.

“Respetamos todo, y pedimos respeto a nuestra búsqueda y a nuestro dolor. No nos silencien, necesitamos verlos de nuevo”, complementa el texto.

El colectivo también solicitó el apoyo de la ciudadanía para compartir la información y ayudar a localizar la lona desaparecida, reiterando que cada acción de difusión puede representar una oportunidad para obtener datos sobre el paradero de las personas que continúan sin ser localizadas.

La organización ha participado en diversas actividades de búsqueda y visibilización en Mazatlán y otros municipios de Sinaloa, sumándose a los esfuerzos de familias que continúan exigiendo verdad y justicia para sus seres queridos desaparecidos.