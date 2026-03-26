$!Denuncia colectivo falta de apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda tras jornada en El Verde, Concordia

MAZATLÁN._ Pese a haber solicitado su intervención desde inicios de marzo, el colectivo de madres buscadoras “Por las Voces Sin Justicia” denunció la falta de respuesta y acompañamiento por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda de Sinaloa, durante la jornada de búsqueda realizada este jueves en El Verde, Concordia. A través de un comunicado, integrantes de este colectivo informaron que, ante la nula respuesta por parte de la institución, se llevó a cabo esta búsqueda con recursos propios, como ya ha ocurrido en diversas ocasiones, ante la urgencia de continuar con la localización de sus seres queridos.

El colectivo cuestionó la ausencia de la Comisión Estatal de Búsqueda de Sinaloa, encabezada por su titular, Karina Elizabeth Márquez Calderón, a quien, aseguran, desde el pasado 3 de marzo se solicitó formalmente el apoyo para realizar esta búsqueda en la comunidad, sin obtener alguna respuesta efectiva. “El día de hoy estuvimos en El Verde, Concordia. Esta búsqueda se llevó a cabo con nuestros propios medios, como tantas veces, porque para nosotros el tiempo no espera, porque la ausencia pesa todos los días y porque quedarnos quietos no es opción cuando nos faltan”, señala el comunicado. “Desde el 3 de marzo solicitamos formalmente a la Comisión Estatal de Búsqueda de Sinaloa, encabezada por la Lic. Karina Márquez, el apoyo para intervenir esta zona. A casi un mes, NO hubo respuesta efectiva, NO hubo acompañamiento y NO hubo presencia”.

El colectivo detalló que la jornada se desarrolló en condiciones complejas, tanto por el desgaste físico como por la falta de apoyo institucional, lo cual evidencia la distancia entre las necesidades reales de las familias y el actuar de algunas dependencias. “Eso tiene consecuencias, y las cargamos nosotros, las familias, en el cuerpo, en el cansancio, en la desesperación de no saber. Las condiciones en las que hoy nos trasladamos y realizamos la búsqueda son reflejo de ello, de la falta de empatía de esta institución, de lo lejos que están de lo que realmente vivimos”, compartió. “Familias que siguen organizándose solas, cubriendo lo que institucionalmente debería estar garantizado. ¿De qué sirve el recurso si no apoyas a las familias?”. En contraste, las integrantes reconocieron la participación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, particularmente el área de Desapariciones, por su disposición y acompañamiento durante la jornada, así como el respaldo en materia de seguridad brindado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina.