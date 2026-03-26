$!Denuncia colectivo falta de apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda tras jornada en El Verde, Concordia

MAZATLÁN._ Pese a haber solicitado su intervención desde inicios de marzo, el colectivo de madres buscadoras “Por las Voces Sin Justicia” denunció la falta de respuesta y acompañamiento por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda de Sinaloa, durante la jornada de búsqueda realizada este jueves en El Verde, Concordia.
A través de un comunicado, integrantes de este colectivo informaron que, ante la nula respuesta por parte de la institución, se llevó a cabo esta búsqueda con recursos propios, como ya ha ocurrido en diversas ocasiones, ante la urgencia de continuar con la localización de sus seres queridos.
El colectivo cuestionó la ausencia de la Comisión Estatal de Búsqueda de Sinaloa, encabezada por su titular, Karina Elizabeth Márquez Calderón, a quien, aseguran, desde el pasado 3 de marzo se solicitó formalmente el apoyo para realizar esta búsqueda en la comunidad, sin obtener alguna respuesta efectiva.
“El día de hoy estuvimos en El Verde, Concordia. Esta búsqueda se llevó a cabo con nuestros propios medios, como tantas veces, porque para nosotros el tiempo no espera, porque la ausencia pesa todos los días y porque quedarnos quietos no es opción cuando nos faltan”, señala el comunicado.
“Desde el 3 de marzo solicitamos formalmente a la Comisión Estatal de Búsqueda de Sinaloa, encabezada por la Lic. Karina Márquez, el apoyo para intervenir esta zona. A casi un mes, NO hubo respuesta efectiva, NO hubo acompañamiento y NO hubo presencia”.
El colectivo detalló que la jornada se desarrolló en condiciones complejas, tanto por el desgaste físico como por la falta de apoyo institucional, lo cual evidencia la distancia entre las necesidades reales de las familias y el actuar de algunas dependencias.
“Eso tiene consecuencias, y las cargamos nosotros, las familias, en el cuerpo, en el cansancio, en la desesperación de no saber. Las condiciones en las que hoy nos trasladamos y realizamos la búsqueda son reflejo de ello, de la falta de empatía de esta institución, de lo lejos que están de lo que realmente vivimos”, compartió.
“Familias que siguen organizándose solas, cubriendo lo que institucionalmente debería estar garantizado. ¿De qué sirve el recurso si no apoyas a las familias?”.
En contraste, las integrantes reconocieron la participación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, particularmente el área de Desapariciones, por su disposición y acompañamiento durante la jornada, así como el respaldo en materia de seguridad brindado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina.
En este sentido, el colectivo lanzó un llamado directo a la Comisión Estatal de Búsqueda sobre su papel en este tipo de operativos, cuestionando la falta de interés y empatía por brindar el apoyo a las familias que lo requieren para seguir en la búsqueda de su ser querido.
“¿Dónde está la Comisión de Búsqueda cuando se le necesita? No es falta de solicitudes. No es falta de información. Es falta de voluntad”.
Finalmente, el colectivo “Por las Voces Sin Justicia” reiteró su determinación de continuar con las jornadas de búsqueda, a pesar de las dificultades, falta de condiciones y la indiferencia de autoridades como la Comisión Estatal de Búsqueda en Sinaloa.
“Mientras unas instituciones cumplen con su parte, otras siguen ausentes. Y nosotras, aunque no haya condiciones, aunque el camino sea difícil, aunque duela... Seguimos buscando”, puntualizó el texto.