Denuncia derechohabiente suspensión de biopsia en el ISSSTE en Mazatlán por falta de limpieza en quirófano

MAZATLÁN._ Por una presunta falta de limpieza del sistema de aire acondicionado en el área de quirófano de la clínica del Issste, en Mazatlán, a una derechohabiente no le pudieron hacer una biopsia en los últimos días, según denunció la propia afectada.

Guadalupe Veneranda Páez Tejeda, maestra de Arte en la Escuela de Música, manifestó que desde el 7 de febrero le pospusieron la biopsia para el 21 de mayo, pero como en ese fecha falleció su esposo y compañero de vida por 42 años, ella pidió que se la pospusieran nuevamente para el jueves de la semana pasada, pero al llegar le dijeron que por falta de limpieza en el sistema de aire acondicionado del quirófano no la podía atender y la citaron para este lunes, pero por el mismo motivo no le practicaron la biopsia y tuvo que ir a un hospital privado.

“Primero, para mí como cualquier ser humano, es una vida y no ponerla en riesgo por contaminantes de bacterias o virus en el espacio en donde se realice; segundo: que haya aire refrigerado, porque debe estar bastante helado el área de quirófano, y tercero, que el quirófano esté en buen estado o se traslade a otro sitio para realizar esa intervención, es lo único (que pido)”, expresó Páez Tejeda en entrevista telefónica desde el hospital privado en donde fue finalmente atendida.

“Hay varias cuestiones que tendrán que revisar ahí ellos, deficiencia en insumos, qué se yo, ya no quiero ya imaginar o pensar en cuestiones adicionales”.

Por ello pidió que el área de quirófano esté en buenas condiciones para realizar intervenciones sin poner el riesgo de virus o bacterias a los derechohabientes en general y cuando se cite a algún paciente que se le informe con responsabilidad previamente de las condiciones de las instalaciones y no hasta el momento que ya llega a la cita.

“Es por seguridad, estamos hablando de condición de salud, no es un dolor de muela, vaya es una intervención quirúrgica, yo no estoy opinando ni devaluando, al contrario, reconozco el trabajo del personal médico, de los enfermeros, de todos los demás, pero es mi vida, es mi salud y yo no quiero poner en riesgo, acabo de perder a mi compañero de 42 años de vida, murió el 21 de mayo y pues no señor, no, no, no, no son enchiladas, yo no quiero morir, entonces una bacteria, un virus contraído genera mal en un ser humano”, subrayó.

“Entonces que me digan que están en óptimas condiciones, adelante señora ahora sí venga, ahora sí le practicamos, qué le parece”.

También manifestó que no tiene intenciones de que el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado le vaya a reponer lo que gastará por la atención en un hospital privado si esa institución no tiene recursos ni para la limpieza del sistema de aire acondicionado del área de quirófano, entre otras carencias.

Páez Tejeda reiteró que lo que pide es que el área de quirófano esté en óptimas condiciones para atender a todos los derechohabientes que no necesiten y no tengan que esperar mucho tiempo o ir a otro hospital a atenderse como en el caso de ella.

La biopsia es un procedimiento médico en el cual se extrae una muestra de tejido o células del cuerpo para su análisis en un laboratorio y determinar o descartar algún padecimiento.