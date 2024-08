“Él nos dijo que esta situación ya no le competía al Ayuntamiento ni a Ecología porque según el panal se encontraban adentro de la estructura de la techumbre, además de que mide alrededor de 2 o 3 metros, por lo que teníamos que contratar un apicultor industrial, el cual nos iba a cobrar como 15 mil pesos, pero el mismo apicultor nos dijo que él podía hacer el trabajo por fuera y nos cobraría 4 mil 500 pesos, pero yo le comenté que no contábamos con los recursos necesarios”, declaró Cipatli Nava.

Ante la necesidad de resolver el problema para no exponer a los niños a ser picados por las abejas, la directora del jardín de niños mencionó que tuvo que ir a tocar muchas puertas para ver quién podría ayudarles con la situación; sin embargo, en todos los organismos le manifestaron que no podrían ayudarla directamente, ya que tendría que pagar por fuera, lo que provocó que los padres de familia hicieran algunas publicaciones en redes sociales.

“El día miércoles yo fui a tocar puertas a Ecología donde me atendió una persona, quien me confirmó que lo que dijo el apicultor era verdad, que eso ya no le competía a ellos, que nosotros teníamos que proporcionar dinero, que fuera a tocar puertas en el municipio, entonces yo fui al municipio, pero no había nadie que me atendiera tampoco.

“Llamé también a los bomberos y ellos me dijeron que no podían hacer nada porque las abejas están protegidas y pues la verdad ya no sabemos a quién acudir. Toda esta información se la di a los padres de familia y ellos optaron por subir una publicación a redes sociales, ya que no sabemos quién nos podría ayudar y el jardín no tiene dinero para solventar los 4 mil 500 pesos que nos cobraba el apicultor”.