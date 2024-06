El candidato a la Alcaldía de Mazatlán por la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa, Guillermo Romero Rodríguez, reapareció después de las elecciones del domingo 2 de junio para denunciar que hubo una “elección de Estado”.

“Estábamos seguros de la intromisión del aparato y principalmente era para inhibir el voto a nuestro favor. Quisimos afrontar esta campaña con propuestas, con una campaña que generó alegría y esperanza”, señaló.

“A lo largo de esta campaña denunciamos que el gobierno presionó para que dejáramos está candidatura, vivimos una elección de Estado durante los 45 días de campaña, sin embargo, yo dije: a mí no me van a doblar no me voy a bajar y así estuve hasta el último minuto de los 45 días,”, añadió.

Afirmó que se realizaron las denuncias el día de las votaciones ante el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, sobre la participación de la Policía Municipal en donde elementos de la corporación vestidos de civil cuidaron la compra de votos.

“Lamentablemente lo que parecía una elección democrática y en paz lograron empañarla y eso lo hicieron ellos con la compra de votos. El secretario operó durante la campaña y a pesar de tener el reporte de gente armada lo dejo en libertad, y cuando hubo las anomalías le hablamos y resulta que andaban en carros particulares muchos policías y él estaba operando a favor de Morena”, manifestó Romero Rodríguez.

“Encontró gente armada, los detuvieron, detuvieron algunos vehículos y los dejaban en libertad por que eran los mismos y estaban apoyando la compra de votos y que la gente no fuera a votar a favor de nosotros”.

Los reportes de la presencia de personas con el rostro cubierto que inhibieron la votación a su favor y coaccionaron a favor de Morena, se dieron en el Ejido El Castillo, el Fraccionamiento Santa Fe, la Colonia Jaripillo, y las Sindicaturas de El Quelite y Villa Unión.

Además destacó las diferencias que existen entre los conteos en casillas y registros del PREP, así como las cientos de boletas repetitivas, en donde la oposición obtuvo votaciones en cifras cerradas, algo que aseguró “no es normal en la historia de una elección, habla de un fraude”.