$!Denuncia jardín de niños en Mazatlán vandalismo en sus instalaciones que los tiene con problemas de agua

Indicó que tras los hechos decidieron levantar un reporte con las autoridades; sin embargo, al final no procedió debido a que el ladrón no se llevó nada, lo cual molesta a la directora, pues al final quedó el problema con el agua. Además, reporta que también han sido víctimas de graffiti, ya que cuando pintan el plantel al inicio de ciclo escolar, a los días ya vuelve a estar vandalizado.

”Después se vinieron a la llave de acá, y como era tubería de cobre, la arrancaron de raíz; por eso es que quedó esa fuente de agua. Imagino que estaban buscando qué más se podían llevar, porque tenemos otra área de baños donde también está visible el espacio donde puedes entrar a los tanques, y ahí está toda la tubería es de cobre. No se llevaron nada, pero la verdad sí me preocupa porque seguramente están pensando en regresar”.

”Estuvieron esculcando porque todo lo que teníamos ahí, lo sacaron. Como que estaban haciendo el espacio para poder llevárselo. Y ahí mismo en donde estaba un baño de maestras, hay una puertita que no tenía candado en ese momento. Entraron y quitaron todos los flotadores de los tanques de los baños y quebraron ahí, vaciaron el tinaco de aquel baño para poderse llevar la tubería de cobre, y los que no, como que lo que no podían llevarse con facilidad, lo quebraron”.

Señaló que el Jardín de Niños sufrió varios desperfectos con la entrada y huida del maleante, pues esculcaron una bodega, rompieron los tubos, tiraron el agua y hasta rompieron una pequeña puerta. Esta situación preocupa a los profesores, pues no saben si el individuo piense en volver por lo que no pudo llevarse la primera vez.

”La maestra y su esposo entraron y se dieron cuenta que había una fuente, acá donde está la llave principal, y pues como pudieron, medio arreglaron y me dieron a conocer el caso. Yo vine aquí como a las 8:30 de la mañana; para esto la maestra me mandó fotos y vimos que entraron a una bodega donde tenemos algunas cosas de valor, como un mini split que no es nuevo, pero sirve”.

”Levantamos un reporte al 911 y llegó la policía como a las 10; tomaron unas fotos, me tomaron unos datos, y pues nada, nada más, eso. Al final creo que no procede porque no se llevaron nada de valor, aunque para mí, es muy valioso todo, porque ahorita no hay agua como debe de ser, está escaso y nos afecta, supongo que el daño”.

”Ya pusimos candado en todos lados y esperamos que no suceda nada más, pero sí necesitamos que las autoridades, tanto educativas como las autoridades de seguridad estén más al pendiente, porque yo le dije al comandante que vino, qué es lo que van a hacer para favorecernos a nosotros, y me dijo que iban a seguir con rondines, pero pues si un ladrón ve la torreta, las luces o algo, se va a esconder y como ellos no tienen acceso a la escuela, pues entonces no pasa nada”.

Reiteró que año con año entregan un oficio a la Secretaría de Seguridad para pedir por el tema de la vigilancia durante las vacaciones, así como otra carta en colaboración con la escuela Primaria vecina, “13 de Septiembre” para reforzar esfuerzos; sin embargo, sienten que no han sido suficiente, por lo que buscará que los padres de familia que viven cerca del lugar, ayuden con patrullaje.

”Todos los años hacemos un oficio que se llama resguardo del edificio. Lo hacemos todas las escuelas para terminar el ciclo escolar, donde se le solicita al señor Otoniel Barrón, que es el Secretario de Seguridad Pública, que haga más rondines, que los hagan con más frecuencia porque la escuela queda sola; pero aún así no creo que sea suficiente”.

Actualmente el Jardín de Niños “Clotilde Schindler Fajardo” trabaja con un horario de 9:00 a 12:00 horas, mientras que cuenta con una matrícula de 108 alumnos.