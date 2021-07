Denuncia Jorge Contreras a Alcalde de Mazatlán por acoso laboral, psicológico y discriminación

Jorge Contreras Núñez, quien hasta el lunes fue director de la paramunicipal Operadora de Playas, denunció al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres por acoso laboral, psicológico y discriminación, y advirtió que si el 15 de julio no se le liquida conforme a la Ley Federal del Trabajo, demandará ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Ayer lunes, a medio día, se presentó en su oficia Roberto Terrones llevando un oficio de encargado de despacho de la Operadora de Playas, dejándolo fuera, sin más protocolo de esa paramunicipal.

El ahora ex funcionario señaló que no se niega a dejar la dirección, pero exigirá su derecho a que su salida se dé en medio de la institucionalidad y la legalidad.

Indicó que cuando asumió la dirección de la Operadora de Playas, lo hizo ante la Junta de Gobierno, por cuatro años, ahí le dieron poderes legales, que se notariaron, y tienen representación legal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Sistema de Administración Tributaria y las cuentas bancarias.

Contreras Núñez comentó que fue desde el 8 de junio, cuando Benítez Torres regresó de la licencia que solicitó para buscar la reelección a la Presidencia Municipal, cuando le pidió, a través de la Secretaria de Presidencia, Nayla Velarde, que se le solicitó que presentara la renuncia voluntaria.

“Nayla Velarde me dijo: te mando llamar para decirte que el Alcalde quiere tu dirección, que metas tu renuncia y siguen siendo amigos. Yo le dije, te explico, no te puedo entregar la renuncia porque hay una Junta de Gobierno, que no preside el señor Alcalde, y lo tenemos que ver con la Junta de Gobierno para cubrir el canal institucional.

“Además, me dio el argumento de que yo no participé en la campaña, y lo acepté, pero de cualquier forma tienen que liquidarme por cumplir con la Ley Federal del Trabajo, y nuevamente me mandó decir que no me iba a dar ningún cinco y que él se iba a arreglar con la Junta de Gobierno”, declaró.

Por tanto, Contreras Núñez indicó que acudió a la oficina de la Sindicatura de Procuración para demandar una investigación por acoso laboral, acoso psicológico y discriminación.

Lo primero, explicó, porque desde hace un año, el Alcalde le ordenó que se construyeran tres escaleras y un parador fotográfico en Olas Altas, por lo que desde entonces se dedicó a solicitar los permisos correspondientes, porque se instalarían en una zona federal.

“Me dijo, haz lo que tengas que hacer para que esto salga ya, fui haciendo la tramitología, los permisos ambientales, fue a México a Zofemat, fui a Culiacán a Semarnat, logré sacar el permiso, en noviembre de 2020, ambientalmente hablando, pero en el Comité Técnico de Zofemat, en sus reglas de operación no me aprobaron las escaleras que el Presidente Municipal me solicitó, no es un tema mío”, manifestó.

Sin embargo, recalcó, en esos 10 meses sufrió amenazas, fue sentenciado a su despido, se le apuntó con el dedo, lo señaló que lo correría si el 15 de diciembre no tenía las escaleras listas, pero como estaba ocupado políticamente, aplazó el despido hasta el 8 de junio, cuando regresó de su licencia.

“Pero tardó más de un mes en poder despedirme porque tuvo que hacer todo lo que ustedes ya vieron que hizo para poder salirse con la suya, yo no me resisto, no estoy amarrado de la silla, pero soy una persona que tiene garantías individuales y derechos humanos, y dignidad, por lo tanto, el acoso queda plasmado en la denuncia”, señaló.

En cuanto a la discriminación, comentó que continuamente el Alcalde se negaba a sus sugerencias de poner nombres a playas o campañas con el argumento de que él no es mazatleco, sino culichi y por tanto no podía saber más que un mazatleco.

Ello, dijo, a pesar de que es comunicador y publicista y por tanto se le da el planificar estrategias, manuales de imagen y mercadotecnia.

Advirtió que si para el jueves no recibe su liquidación, demandará a la administración municipal ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

ANTECEDENTES

El 8 de junio, Jorge Contreras Núñez recibió la “invitación” a renunciar a su cargo, cosa a la que no accedió porque debía ser la Junta de Gobierno de la Operadora de Playas la que debía solicitarlo y no la Presidencia Municipal.

El 24 de junio, durante la Sesión de Cabildo 64, se sometió a votación la modificación al Decreto 25, con el que se creó la Operadora y Administradora de Playas Mazatlán como Organismo Descentralizado de la Administración Pública Municipal, mismo que fue publicado el 20 de abril de 2018, firmado por el entonces Alcalde sustituto, José Joel Bouciéguez Lizárraga, y el Secretario del Ayuntamiento, Mario Roberto Reyes Guerra.

Uno de las principales modificaciones fue la Junta de Gobierno es que será presidida por el Alcalde en funciones y no por el consejero que obtenga mayor votación dentro de la propia junta, como lo marca el decreto original de creación.

Contreras Núñez expresó que el pasado sábado recibió un oficio en el que se le indicó que preparara la entrega-recepción porque ya se había publicado en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa la modificación al Decreto 25 y por tanto ya había una nueva Junta de Gobierno.

La nueva Junta de Gobierno, según la modificación al decreto, es el Presidente Municipal, pero hasta ahora no se ha informado a la comunidad si hubo sesión para revocar la Junta anterior y oficializar al nuevo consejo.