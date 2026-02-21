$!Denuncia madre rastreadora falta de información sobre fosas de El Verde, Concordia

MAZATLÁN._ A casi 20 días desde que se localizaron las fosas clandestinas en El Verde, Concordia, familiares de personas desaparecidas denuncian que hasta el momento no se les ha compartido ningún información certera ni concreta respecto al hallazgo, sino que se ha guardado un silencio marcado. Una madre rastreadora perteneciente al colectivo “Por las voces sin justicia”, quien prefirió mantenerse en el anonimato, expuso que a pesar de que continúan los trabajos en la zona, para ellos solo hay un desconocimiento por la falta de noticias y la negativa de acceder al lugar.

“Hasta el día de hoy nosotros no tenemos una información certera y concreta de lo que ha pasado en El Verde. Yo estuve ahí antier todavía; sigue trabajando Guardia Nacional, siguen trabajando Fiscalía, siguen trabajando los peritos, ellos dicen que ya no hay nada, pero si así fuera ya no estuvieran trabajando”, dijo. “Fiscalía ha anunciado muchísimas cosas, toda la información que ustedes han visto y que ustedes han recibido, para nosotros hasta ahorita no ha sido certera; no tenemos ninguna información clara y certera, no hay un comunicado oficial ni absolutamente de nada de lo que pasó en El Verde”. Al igual que la población general, las buscadoras solo tienen el dato oficial de los cinco mineros muertos identificados en una de las fosas, pues durante sus visitas a Concordia, únicamente han podido ver entrar y salir a las camionetas del Servicio Médico Forense, pero sin ninguna confirmación.