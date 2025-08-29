Denuncia Maribel Chollet actos intimidatorios tras posicionarse sobre el desvío del Arroyo Jabalines

Tras su posicionamiento sobre el desvío del Arroyo Jabalines, en el que aseguraba que fue una negligencia e irresponsabilidad de parte del Ayuntamiento de Mazatlán, la regidora priista, Maribel Chollet Morán, denunció ser víctima de actos intimidatorios.

En conferencia de prensa, la edil externó que sus actos han generado inconformidad en ciertos sectores, por lo que ha recibido oficios en donde le exigen que se retracte de sus palabras y ofrezca disculpas a la actual administración por supuestas ofensas.

Señaló que estos oficios no tienen fundamento, pues son de parte de una persona de nombre Saúl Quintero, quien sigue sin acreditar una personalidad jurídica, por lo que cree que estos ataques vienen de otro lado con la intención de intimidarla, ya que también ha recibido críticas en redes sociales.

“Quiero decirles sobre un tema de carácter muy personal, una manera de acto intimidatorio del que he sido objeto a raíz de mi posicionamiento en el Cabildo sobre el desvío del arroyo que presenté y que le es incómodo a quienes ostentan una omisión o irresponsabilidad en todo el puntual seguimiento que esto ha tenido”, manifetó.

“La gota que derramó para mí el vaso, porque ya es la segunda ocasión, es que de una persona que dice llamarse Saúl Quintero, a través de vía acceso a la información, recibo una hojita que no tiene más datos personales y que de acuerdo a la base tradicional, verifico que no existe. Esta persona, sin acreditar una personalidad jurídica, establece mediante este oficio una solicitud para que yo me retracte o rectifique públicamente que ofendí a la administración municipal”.

Tras haber respondido a las acusaciones durante la primera solicitud, Chollet Morán señaló que con todos sus años de trayectoria en la política, nunca se atrevería a hacer señalamientos sin pruebas, por lo que recordó como presentó oficios oficiales en los que se comprobaban falsos testimonios de la autoridad sobre el tema del Arroyo Jabalines.

“De público le respondo porque no sé a dónde acudir, a quién buscar o cómo encarar de manera personal esta solicitud que me hace este ciudadano. Entonces, dejarle claro a la ciudadanía que todos y cada uno de mis posicionamientos siempre los establezco en una directriz. Yo no me voy a exponer a estas alturas de mi vida, de mi carrera y de mi trayectoria a hablar si no tengo pruebas en la mano para el dicho que yo expreso. Soy cuidadosamente responsable de cada una de mis palabras, mis expresiones y de mis posicionamientos”, dijo.

“Primero, lo declarado por mí está documentado. En segunda, yo lo dije, lo ratifico, que se mintió ante una autoridad judicial en el juicio de amparo 457-2025, donde consta que la Presidenta Municipal, la directora de Obras Públicas y el Secretario del Ayuntamiento negaron ante el juez noveno del distrito haber ejecutado dicha obra cuando existen documentos en su poder y firmados por ellos mismos, que acreditan lo contrario”.



AFIRMA QUE NO CEDERÁ ANTE LAS PRESIONES

En tanto, la regidora priista dejó claro que tolerará ningún tipo de violencia intimidatoria ni de género contra su persona, ya que sus ideales son luchar por la verdad y no ceder ante intereses de particulares, a quienes incomoda con sus funciones de regidora.

“Los hechos que expuse están debidamente acreditados. Pretender que me retracte de hechos documentados por la propia autoridad municipal es a todas luces un intento por desinformar, proteger intereses de particulares y distorsionar la función fiscalizadora del Cabildo Municipal”, señaló.

“No toleraré violencia política; no voy a rechazar el derecho de género. Rechazo categóricamente cualquier intento de limitar mi derecho a ejercer libremente mis funciones como regidora”.