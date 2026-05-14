Denuncia Maribel Chollet corrupción y opacidad en compras del Gobierno de Mazatlán

En el Gobierno de Mazatlán se tiene una gran corrupción en el manejo de las finanzas en casi todas las áreas, como en la compra de medicamentos y simulación de compras pequeñas que terminan en contratos mayores, afirmó la regidora Maribel Chollet Morán.

“Hoy el problema en Mazatlán no solamente se circunscribe a la gran corrupción con la que se vienen manejando las finanzas en prácticamente todas las áreas, el gran problema radica en la normalización de una narrativa construida porque se ponen frente al espejo y repiten mil veces su mentira para creérsela como una verdad, pero a la ciudadanía no se le engaña”, dijo.

“A la ciudadanía se le da la cara, de frente, y hoy más que nunca estamos en el ojo de este gran tsunami en el que todos los días vemos siendo nota nacional e internacional a Sinaloa, vergonzosa publicidad, terrible, crítico tsunami ha caído sobre las y los sinaloenses y hacemos como que no pasa nada y construimos narrativas de largo, largo, corto, corto, no, esa no es la realidad de Mazatlán”.

En su intervención en asuntos generales de la sesión ordinaria de Cabildo realizada este jueves, la también dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional señaló que la opacidad con que se maneja la actual administración municipal se convirtió en regla.

“Proveedores que se reciclan, contratos que se maquilan, dinero que desaparece y nadie responde por él. Hago un alto: dinero de las y los ciudadanos, de la hacienda municipal”, subrayó.

“Todo esto nos demuestra que no estamos ante errores administrativos, estamos frente a todo un sistema articulado para que la opacidad y la corrupción se convierta en un método de Gobierno. Como integrante de este Cabildo jamás callaré fingiendo que no pasa nada cuando sí pasa mucho, de todo, todos los días. Estamos hablando de medicamentos para los trabajadores de este Ayuntamiento, de dinero público, de contratos millonarios, de desfalcos, de moches”.

También se está hablando del silencio y omisión institucional que protege a quienes operan para beneficio de unos pocos desde adentro del Ayuntamiento de Mazatlán, y lo más grave de todo esto es que todo está documentado, apuntó.

“Lo más grave de todo esto es que desde el 2022 existe un patrón reiterado en las licitaciones de medicamentos. Van a decir, es que nuestra administración no es 2022. ¿Cuál es el problema de fondo? Que una administración tras otra se van corrompiendo y que ocultan todas aquellas cosas que no están muertas, que prevalecen como testigos ocultos de una historia que luego se vuelve presente, es el engranaje institucional”, continuó la edil.

“Cubrir al que se va no repara el daño ni nos hace menos culpables a los que hoy nos encontramos aquí; las mismas personas que aparecen representando diferentes empresas en distintos años, los mismos nombres, las mismas firmas, los mismos vínculos, los mismos contratos y casualmente siempre ganan los mismos, los y las mismas personas. Eso no es competencia, eso se llama simulación y la simulación tiene un nombre y se llama corrupción”.

Chollet Morán recalcó que en ello nadie puede evadir la responsabilidad que le toca y por la que debe de rendir cuentas.

“Hay denuncias presentadas ante el Órgano Interno de Control, que es igual a nada, porque son complicidades, porque no pasa nada, porque este País dejó de tener la fortaleza institucional con la que lo recibieron y se han dedicado al desmantelamiento sistemático de todo aquello que les resulta incómodo. Aquí está una de las últimas firmas que el hoy Gobernador con licencia, por supuesto escondido de la autoridad, firmó para que hubiera más opacidad y falta de transparencia conduciendo a un gran retroceso en el estado de Sinaloa”, expresó.

“Entonces, de qué sirve hacer denuncias para que estas prescriban, para aparentar control interno mientras todo sigue exactamente igual. Eso puede significar dos cosas: o nadie revisa nada, o si lo revisaron decidieron no actuar. Mientras esto ocurre, quienes pagan las consecuencias son los derechohabientes porque en el Hospital Municipal sigue existiendo el desabasto, primero de mayo fue una voz fuerte que recorrió las calles de su dirigente sindical y de los trabajadores haciendo alusiones directas, de frente, exponiendo la situación que se vive de frente en el Hospital Municipal”.

La regidora priista reiteró que los medicamentos se facturan, se pagan, pero los pacientes siguen esperando y hay algo más delicado: existen señalamientos documentados de medicamentos y contratos firmados incluso con empresas distintas a las adjudicadas originalmente, o son empresas fantasmas o empresas fachada.

“¿Cuántas veces más van a permitir que se simule competencia para beneficiar a los mismos proveedores? ¿Cuántos millones más van a entregar mediante licitaciones diseñadas a modo? ¿Cuántas denuncias más se necesitan para actuar? La opacidad no solamente está en medicamentos, también está, existe y coexiste en el Comité de Adquisiciones”, expresó.

“Yo presenté una denuncia ante la ASE (Auditoría Superior del Estado) y lo digo aquí públicamente, una institución que está de oropel, engrosando solamente la nómina del Estado porque no sirve, porque no funciona, porque no aplica la ley en ninguno de los casos que debería de estarse investigando. En este Comité hay un patrón gravísimo: se hacen compras pequeñas para adjudicar contratos gigantes”.

Chollet Morán ejemplificó que se compran cuatro minisplit, pero detrás de esa compra de 35 mil pesos aparente hay una de 2.5 millones de pesos.

“Ese modus operandi existe en fragmentar compras para después ampliar discrecionalmente contratos millonarios y el mismo esquema se repite en electrodomésticos, programas sociales y adquisiciones diversas, siempre bajo invitaciones restringidas, o sea, de cuotas y de cuates, siempre escogiendo proveedores bajo criterios no públicos, siempre cerrándole la puerta a la licitación abierta y transparente”, añadió.

“Cómo se atreven a hablar de transparencia cuando convierten compras menores es cheques en blanco, porque eso es exactamente lo que están haciendo, entregando contratos abiertos disfrazados de compras pequeñas y el riesgo aquí es clarísimo: sobreprecios, adjudicaciones dirigidas, competencia simulada, uso discrecional del presupuesto, redes de favoritismo”.