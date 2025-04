Denuncia Maribel Chollet intento de coartar su libertad de expresión en el Cabildo de Mazatlán

La regidora del PRI, Maribel Chollet Morán, denunció públicamente un intento de coartar su derecho a la libertad de expresión o manifestación en el Cabildo de Mazatlán por parte del Coordinador Administrativo de Regidores y enfatizó que eso nunca lo va a permitir.

“Minutos antes, y esto créanme que no es de mi agrado decirlo, pero tengo que decirlo porque quienes tienen intentos de coartar el derecho a la libertad jamás se los voy a permitir, quienes pretendan coaccionar mi intención de manifestación jamás se los voy a tolerar”, expresó Chiollet Morán en asuntos generales de la sesión ordinaria de Cabildo realizada este jueves.

“Yo le tengo mucho aprecio en lo personal y lo conozco desde hace muchos años a Pepe Valdez, sin embargo, tuvo la osadía de acercarse a uno de mis compañeros de trabajo para hacer referencia de que si yo traía posicionamientos para el día de hoy, pues permítame decirle a mi estimadísimo Pepe, con todo cariño y respeto que le tengo, que en mi legítimo derecho jamás tengo que exponer previo a mi participación si traigo o no traigo posicionamiento, es mi derecho”.

Ante las y los regidores, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, la Síndica Procuradora, Minerva Osuna, y el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, entre otros presentes en la sesión, agregó que ha sido mucho muy evidente, lo constata todos los días, que los regidores de Morena son reaccionarios.

“Me parece que ha sido mucho muy evidente, lo constato todos los días, que son reaccionarios, porque él dice pues si lo trae, si trae algún posicionamiento yo traigo las tarjetas respectivas para responderle, error de cálculo político, te equivocaste de persona, conmigo no se juega así”, reiteró.

“Señora Presidenta Municipal, desde el inicio de la administración con el respeto que como mujer y en reconocimiento a que una mujer hoy esté encabezando estas tareas complejas de la administración, a las mujeres siempre nos ponen las varas mucho muy altas en el estándar de los resultados y yo he manifestado abiertamente mi disposición a construcción, a proponer, a si en algo puedo contribuir nunca será para estorbar, siempre será para abonar a la gobernabilidad y a la gobernanza, he dicho abiertamente que soy una voz de las y los mazatlecos porque no vengo emanada de la tierra, vengo emanada de una elección en donde miles de mazatlecas y mazatlecos emitieron su voto”.

También presentó una serie de peticiones ciudadanas como la limpieza de canales y que ya no se derramen aguas negras al Estero del Infiernilo como ocurre actualmente entre las colonias Estero e Independencia, resaltando que también se requiere la participación de la ciudadanía en acciones como no tirar basura a los cuerpos de agua para prevenir inundaciones en temporada de lluvias.

Ya en entrevista, expresó que fue el Coordinador Administrativo de Regidores, José Valdez, quien pretendió conocer si ella traía un posicionamiento o no sobre determinado tema.

“Pretendiera ir a conocer si yo traigo un posicionamiento sobre determinado tema y que quiera con ello generar ha, pues de lo que hable yo traigo ya tarjetas para darles a los regidores para que le respondan, me parece pésimo, en primer lugar no me conoce y bueno esas me las ponen y me encantan... y estoy lista para enfrentar de uno por uno o a todos juntos, quiero pensar que sí (es para hacer una cargada en su contra tras hacer algún posicionamiento), no puedo pensar por ellos, pero creo que si esa es su intención se equivocaron de persona”, subrayó.

“Por supuesto, es más que evidente (que ha habido cargadas de regidores de Morena en su contra) es más que evidente cómo se acercan y les hablan al oido y les dicen responde esto, esto, les pasan tarjetitas, a veces tienen hasta conflicto para poderlas leer porque no son sus palabras, no es un texto que conozcan previamente y de bote pronto les dicen ten, contesta eso, pero bueno, esos son problemas de ellos, yo doy respeto y pido respeto y no permito lo contrario, yo soy muy respetuosa, mi conducción siempre será de diálogo, de apertura, de respeto y espero lo mismo de allá para acá”.

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez manifestó que tomará muy en cuenta la petición de la regidora Chollet Morán y todas las peticiones que hacen llegar las y los regidores se canalizan para su atención correspondiente y desde que asumió la administración municipal recorre las colonias, las sindicaturas, la zona rural para escuchar a la ciudadanía en sus peticiones y darles solución.

“Nuestra administración por supuesto que siempre va estar abierta al diálogo regidora y es muy importante para nosotros recoger el sentir de los ciudadanos y estamos muy agradecidos de las y los regidores que estén haciendo ese recorrido también y nos hagan llegar esas peticiones, en este momento agradezco que usted lo haga aquí públicamente, pero debo decirles aquí en este Cabildo que recibo peticiones de todas y todos ustedes, algunas en privado, y todas son canalizadas para darle solución porque todos los que estamos aquí queremos que les vaya bien a los mazatlecos”, expresó Palacios Domínguez.

“Queremos que se resuelva, tomaré muy en cuenta eso, de hecho están aquí nuestros amigos medios de comunicación, ya habíamos comentado que hay una visita que tenemos programada de supervisión de canales pluviales, porque tiene usted toda la razón, lo más importante es la prevención y para evitar que haya situaciones de salud tenemos que darnos a la tarea con Obras Públicas de ir a hacer esas limpiezas, nos llevamos de tarea la calendarización y decirles amigas y amigos que este Cabildo está abierto a todas las opiniones, por distintas que sean enriquecen este ejercicio que debe ser para beneficio de todas y todos los mazatlecos, así es que regidora Maribel su opinión siempre es importante para nosotros y la de todas y todos ustedes”.