Ataques a su equipo de campaña y afectaciones en la propaganda que ha colocado, denunció la candidata del Partido del Trabajo a la Alcaldía de Mazatlán, Maryjose Sarabia.

”Resulta que en estos días me comentaron algunas personas del equipo que habían quitado lo que son mis lonas, ya desaparecieron dos lonas y sí estoy preocupada un poco que me eliminen las lonas por completo”, mencionó.

”El robo fue en Hacienda del Seminario y en el Infonavit Playas, algunos usuarios de Facebook me mandaron mensajes para decirme que algunas motos se habían llevado mis propagandas, la verdad no sé si fueron personas o fue gente de algún partido”, agregó.

Lamentó la situación dado que aún no ha recibido el presupuesto por parte del PT y todo lo que se ha hecho o colocado en materia de publicidad y propaganda ha sido costeado por ella misma.

Además de lo sucedido con su propaganda, contó que en uno de sus recorridos por Pradera Dorada, le lanzaron una pedrada que terminó lastimando a una de las personas que forman parte de su equipo de campaña.

”Hubo un incidente con una del equipo, aventaron una pedrada y le pegaron en la mano, de hecho ella trae en la mano ahorita una venda, fuimos a Pradera Dorada y alguien la agredió, no sabemos si fue algún partido como te digo”, comentó.

”Fue en la primera semana de la campaña, fuimos a Pradera Dorada y ahí le dieron su pedrada”.

Tras lo sucedido, invalidó los actos, pues aseguró que ella ha jugado muy limpio y con mucho esfuerzo por realizar sus eventos acompañada de un equipo de amigos y familiares, no personas bajo un sueldo.

Hizo un llamado a los otros candidatos a realizar sus campañas de manera respetuosa.

”Uno juega limpio y así les pido también a mis compañeros que respetuosamente, respeten mi publicidad, respeten mi campaña que con mucho esfuerzo la estoy llevando a cabo”.

Hasta el momento no ha presentado ninguna denuncia o reporte ante las autoridades electorales, no ha solicitado seguridad para ella o para su equipo, se declaró pacifista y solo pidió a las autoridades checar estos temas.

”Nosotros no publicamos nada de esto porque no queremos dar de qué hablar, no queremos polémica, queremos una campaña limpia, queremos que mi trabajo hable por sí solo”.

”No lo he reportado porque yo no soy de problemas, tal vez yo creo en las casualidades y puede ser meramente casualidad, no quiero culpar a nadie a ningún partido ni a las personas, puede ser meramente casualidad pero si siguen ocurriendo ahora sí se va a poner una demanda”, advirtió.