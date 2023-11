“Vamos a interponer recursos legales para que esto se vuelva a realizar (el proceso de elección, no estamos de acuerdo, no estamos conformes, evidentemente que este es un sindicalismo que no representa a los universitarios, por más de 15 años, desde el 2008 Cuén (el ex rector Héctor Melesio Cuén Ojeda) se ha apoderado del Sindicato y poco a poco ha cercenado los derechos de los trabajadores, la antigüedad por ejemplo que pasó de 27 a 35 años”, continuó.

“Ahí también el derecho legítimo ganado históricamente que es precisamente la jubilación dinámica y así por ejemplo los días vacacionales y un fideicomiso turbio que al final cayó porque los compañeros lucharon fuertemente, entonces estamos nosotros alzando la voz nuevamente porque nos oponemos radicalmente a las maneras en cómo se ha venido llevando a cabo este proceso que ahorita está en marcha”.

Precisó que el proceso que se lleva a cabo actualmente en busca de elegir a la próxima dirigencia del Suntuas-Sección Académicos inició el jueves 16 del presente mes y debe haber autoridades sindicales para el 4 de diciembre próximo.

“Ellos han sacado una planilla a modo con la que según esto ellos van a competir, pero todo eso está predispuesto y diseñado por ellos mismos, la real oposición ellos la han dejado de lado y somos nosotros precisamente el Movimiento Democrático Universitario”, reiteró en la conferencia de prensa.