Denuncia Nadia Berrelleza retiro de mantas de búsqueda en Mazatlán y pide que se las devuelvan

Tras dedicar cuatro horas a colocar seis mantas en puentes de Mazatlán para visibilizar la desaparición de su hermana María Cecilia Berrelleza Flores, Nadia Margarita denunció que fueron retiradas por policías municipales y pidió la intervención de la Alcaldesa para recuperarlas.

Señaló que recibió fotografías y videos del retiro de los mensajes, pese a que, según su testimonio, en una reunión previa la Gobernadora Graciela Domínguez Nava y la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, le habían asegurado que no habría problemas con sus expresiones mientras no provocara daños.

En este sentido, explicó que elaboró las mantas a mano y comenzó a instalarlas desde las 04:00 de la mañana de este 31 de octubre, terminando de colocarlas alrededor de las 08:00 horas, pero cuando regresaba a su casa comenzaron a avisarle que las estaban quitando.

“Me mandaron un video en donde sale que están quitando las mantas, honestamente lloré muchísimo, muchísimo de tristeza y de coraje, porque al final del día uno hace las cosas con amor”, declaró.

La hermana buscadora comentó que colocó seis mantas, distribuidas a ambos lados de tres puentes, entre ellos los ubicados a la altura del Panteón Renacimiento, otro más en la entrada norte del puerto y uno más en la zona de Urías, en la entrada de Mazatlán por el sur.

Nadia Margarita aseguró que los mensajes no permanecieron ni media hora antes de ser retirados. Para ella, señaló, representaban varias horas de trabajo, un gasto económico y una manera de mantener visible la búsqueda de su hermana.

“Para ellos a lo mejor es una simple manta, pero para nosotros, los que los hacemos, los que estamos ahí, la familia que vivimos en esa parte, es muy triste”, manifestó.

La hermana de María Cecilia pidió que le devuelvan las mantas y sostuvo que no dañó los espacios donde las colocó, pues su propósito, explicó, era mostrar el rostro de la joven y recordar que continúa desaparecida.

“Solamente lo que hice fue exponer la cara de mi hermana. ¿Por qué? Porque la sigo buscando. Es muy sencillo. Yo lo único que hago es buscarla de buena fe”, comentó.

Nadia Margarita reconoció que buscó una presentación que llamara la atención, al considerar que las mantas relacionadas con el crimen organizado reciben mayor atención que los mensajes de las familias de personas desaparecidas.

Sin embargo, sostuvo que bastaba con leer el contenido para identificar que se trataba de una expresión de búsqueda y de mensajes dedicados a su hermana y a otras personas cuyo paradero se desconoce.

“Yo siento que el policía que la quitó ni leyó lo que dice la manta”, señaló.

De esta forma, explicó que algunos mensajes abordaban el temor a que las personas desaparecidas sean olvidadas y la vigilia que viven sus familiares mientras esperan su regreso.

La afectada contrastó lo ocurrido con el trato que recibió de militares cuando colocó otra lona en una vivienda ubicada en el Fraccionamiento El Toreo que, según su testimonio, está relacionada con la desaparición de cinco personas, de las cuales dos fueron localizadas.

De esta forma, relató que, en esa ocasión, los elementos se acercaron para preguntarle qué sucedía y si necesitaba ayuda, pues la intención de aquella lona, dijo, era advertir a la ciudadanía sobre dicho domicilio mediante un mensaje alusivo a una “Casa del Terror”, aprovechando la fecha de Halloween.

Tras enterarse del retiro de las mantas en los puentes, Nadia Margarita contactó a personas de Presidencia Municipal para solicitar su devolución, pero aseguró que hasta el momento de la entrevista no había recibido una solución.

“Yo les decía que me las regresen nada más, por favor, o sea, yo no estoy pidiendo algo diferente, que me las regresen o que me ayuden a ponerlas si quieren, porque es algo que a mí me costó trabajo hacer”, manifestó.

La buscadora recordó que la Alcaldesa le había expresado que podía colocar sus mensajes mientras no realizara pintas, por lo que decidió etiquetarla en su publicación para pedirle que interviniera.

“Nunca la etiqueto en mis publicaciones, hoy sí la etiqueté porque hoy sí la necesito”, expresó.