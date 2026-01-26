$!Denuncia periodista amenaza directa y mensajes intimidatorios en su contra

Una amenaza directa y mensajes intimidatorios en su contra denunció públicamente la periodista Sheila Arias por publicaciones que realizó en sus redes sociales de un complejo turístico que se contempla construir en Playa Brujas, al norte de Mazatlán.

“Este día he recibido una amenaza directa y mensajes de intimidación por las publicaciones que he realizado sobre el nuevo complejo turístico en Playa Brujas”, difundió la tarde de este lunes en su red social de Facebook.

“En estos casos es muy importante visibilizar la situación en un acto de protección para mi persona, ya que en el periodismo implica siempre altos riesgos, muy altos de hecho”.

Agregó que publicar temas de alto interés público es una práctica que realiza desde hace años, pues es periodista activa y comparte información verificada, oficial y legal.

En algunos casos comparte también su opinión cono ciudadana y socióloga siempre apegada al respeto y a los derechos humanos, pues no puede ser de otra manera, añadió.