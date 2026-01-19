$!Denuncia propietario invasión de terreno por sindicato del Ayuntamiento de Mazatlán

MAZATLÁN._ El propietario de un terreno en Mazatlán denunció una invasión y uso indebido de una propiedad privada de su pertenencia por parte del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento, al utilizar de manera irregular un área de su terreno como acceso sin contar con su autorización ni con sustento legal. El afectado, Joel Arias Contreras, señaló que esta situación vulnera sus derechos legales y pone en riesgo la operación de su negocio, ubicado en dicha propiedad, al invadir un espacio requerido para exhibir vehículos. “Están invadiendo mi propiedad, están pasando sobre mis derechos, los cuales ellos no tienen absolutamente ningún derecho de hacerlo, están abusando. Es un área que me corresponde y se requiere para el uso de mi negocio, para exhibición de automóviles”, declaró.

Arias Contreras señaló que el problema se originó cuando el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán dejó de tener acceso a un inmueble de su propiedad por una zona dentro de la propiedad del Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán, específicamente por un área cerca al estacionamiento de la alberca olímpica. Por lo que, ante la restricción del paso, el Stasam se puso en contacto con él para solicitar la venta o renta de una parte de su terreno con el fin de habilitar un nuevo acceso, ante lo cual se negó al requerir ese espacio para el desarrollo de su actividad comercial. “El sindicato se contactó conmigo diciéndome que el Imdem ya no les permitió ingresar a su auditorio. Ellos estaban entrando tranquilamente, sin obstruir el funcionamiento del estacionamiento del Imden y de repente ya no les permitieron”, dijo. “La secretaria general del sindicato solicitó que si le podía vender o rentar un área para hacer un acceso y yo les contesté que no podía, que esa área la requería y era vital para mi negocio”.

Sin embargo, tiempo después fue derribada la barda que delimitaba su predio con el área sindical sin previo aviso ni autorización y se habilitó una puerta por la cual comenzaron a ingresar utilizando su terreno como paso. Por tal motivo, Arias Contreras denunció que tal acción constituye una invasión directa y un acto de despojo al tratarse de una propiedad privada que no ha sido cedida ni concesionada. Relató que, al acudir a las oficinas del sindicato acompañado de un abogado, recibió como respuesta que continuarán utilizando el acceso, independientemente de su inconformidad. Ante esto, afirmó que sus asesores legales le confirmaron que el sindicato no cuenta con ningún derecho para ocupar o transitar por su predio, ya que no se cumplen las condiciones para una servidumbre de paso, dado que existen otras vías de acceso disponibles dentro de distintas instalaciones municipales. “Ellos tienen aparte de ese ingreso, otras alternativas, porque están en el área de las canchas, además de un área grande deportiva donde hay otros ingresos”, comentó.

El demandante destacó que el conflicto puede resolverse sin afectar a terceros ya que el Imdem es un organismo municipal y puede permitir nuevamente el acceso por la zona que utilizaban anteriormente, lo que no representaría un perjuicio para dicha institución. En ese sentido, consideró que la solución está en manos del mismo Ayuntamiento de Mazatlán, al tratarse de un problema generado entre dependencias y organismos municipales. El afectado explicó que el terreno en conflicto está ubicado sobre la avenida Ejército Mexicano, a un costado del Imdem, y tiene una superficie de 752.91 metros cuadrados y fue adquirido de manera legal con el Ayuntamiento de Mazatlán en noviembre de 2018, detallando que la compra se realizó mediante una escritura pública. Asimismo, informó que la compra se realizó mediante escrituras ante el notario Agustín Noriega Galindo, y que el predio se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de Propiedad, por lo que cuenta con plena certeza jurídica.