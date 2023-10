MAZATLÁN._ Rosa del Carmen Magaña Sánchez, ex psicóloga de la Secretaría de Seguridad Pública, denunció despido injustificado por lo que realizó un llamado ante los medios de comunicación para solicitar una audiencia con el Alcalde Édgar Augusto González Zataráin.

Magaña Sánchez, señaló que fue despedida sin justificación el lunes 16 de octubre, por lo que al día siguiente acudió a la audiencia pública “Escuchando a la gente”, obtuvo la ficha 35, pero se le negó la plática con el alcalde.

“Cuando el de recursos humanos me habla para decirme de mi baja, no me da ninguna razón, yo obviamente solicitó los motivos y lo único que me dice es que la orden vino directamente del Ayuntamiento”, expresó Magaña Sánchez.

Este despido injustificado supone que se trata de una represalia por las quejas que ha presentado, pues también en el mes de diciembre, denunció haber sufrido acoso sexual dentro del Instituto Municipal de la Mujer y fue reinstalada en la SSP como personal eventual y donde se llegó a un acuerdo con el alcalde de que su contrato iba a ser renovado cada seis meses, indicó Magaña Sánchez.

“Hace 15 días presenté una queja en la Secretaría del Ayuntamiento por un servidor público, que estaba cometiendo el delito de usurpación de profesionalización. A raíz de eso, como a la semana, más o menos, me llaman para decir que mi contrato no se iba a renovar, cuando yo haya llegado a un acuerdo con el alcalde de que me iba a reinstalar y por no haber plazas de confianza me iba a dar una eventual donde se me iba a renovar cada seis meses”, dijo.

“Que casualidad que después de haber presentado una denuncia, me dicen: sabe que está dada de baja; se me hace injusto”, indicó.

En la Secretaria de Seguridad Pública estaba laborando desde hace seis meses donde estaba atendiendo a víctimas de feminicidio, violencia familiar y violencia sexual infantil, por lo que dice estar preocupada, debido a que no ha terminado el procesos terapéutico con sus pacientes.

“Yo estoy completamente preocupada, porque yo no he terminado el proceso terapéutico con ninguno de mis pacientes, incluso tengo víctimas con intentos de muerte”, dijo.

Actualmente, está atendiendo a siete víctimas de feminicidio, 19 de violencia familiar en un parque público, debido a que puede ser negligente el parar su proceso terapéutico.

“Yo quiero la audiencia con el alcalde para que me diga quien dio esa orden y decirle que fue una negligencia porque no se puso a ver que se iba a interrumpir el tratamiento de mis pacientes”, aseguró.