Denuncia Regidora censura, presión y hostigamiento a medios de comunicación desde el Gobierno Municipal de Mazatlán

Desde el Gobierno Municipal de Mazatlán se ejerce censura, presión y hostigamiento a medios de comunicación para que hablen bien de Mazatlán pese a la crisis de seguridad, y de servicios públicos que se tiene, denunció la Regidora priista Maribel Chollet Morán.

“Primero quiero expresar públicamente mi solidaridad con las y los periodistas de los medios de comunicación de nuestra ciudad y puerto por las situaciones de censura, hostigamiento, presión que desde el poder Municipal se están llevando a cabo, hace unos días fue El Frente Noticias quien lo hizo público, pero hay muchos más”, añadió Chollet Morán en su intervención en asuntos generales de la sesión ordinaria de Cabildo realizada este jueves.

“Es impresionante Presidenta, cómo todos los días diversos medios de comunicación, incluso de los que aparecen en la lista pagados por ustedes y de los que también reciben sin estar en esa lista, recursos, suben una publicación y a los 5 minutos los obligan a bajarla con la amenaza, con la coacción de que dejarán de darles el apoyo”.

Ante la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala y demás integrantes del Cabildo, entre otros, agregó que en la democracia un gobierno no puede pedirle a la prensa que hable bien de él, tiene que gobernar bien para que los medios tengan razones para hacerlo.

“No se nos puede hoy en día decir y pedir que hablemos bien de Mazatlán cuando todas y todos sabemos que la realidad está golpeándoles de frente, la triste realidad que hoy se vive en Mazatlán donde pretenden coaccionar, intimidar, amenazar, hostigar y utilizar portales para golpear y lastimar a aquellos que somos disidentes o discordantes del sistema implementado por esta transformación de cuarta”, continuó.

“Desde el Partido Revolución Institucional hemos sido contundentes y firmes, a nivel nacional, rechazamos cualquier intento de censura y se advierte sobre el peligro de la utilización de recursos públicos para premiar a medios afines y castigar a los medios críticos”.

La libertad de expresión no está a medias y no puede ser cuestionada, no por el hecho de que ellos tengan un convenio porque así es su trabajo, se les pretenda dictar la narrativa de la cual quieren que se hable y cuales quiera otra narrativa les resulta incómoda, reiteró la Regidora.

“Porque cuando se habla del derecho a las audiencias debemos recordar que éstas también tienen el derecho de informar y de informar con pluralidad, precisamente por eso quienes tenemos una responsabilidad pública debemos de levantar la voz ante este tipo de situaciones que no hacen más que lastimar y ensuciar la vida pública”, añadió.

“La publicidad oficial no puede convertirse en una correa para controlar la libertad de expresión, que un gobierno condiciones la crítica a la permanencia hace que se deje de comunicar y se empiece a controlar la narrativa, un gobierno que solo se dedica a controlar esa narrativa termina perdiéndose de la realidad tal cual como está sucediendo”, expresó.

Entre otros puntos, dijo que el Gobierno Municipal actual tiene algo característico, le encanta repetir que se tiene que hablar bien de Mazatlán, y eso es lo que realmente todos quieren, no se cree que haya una sola persona presente que no le ponga color a las manifestaciones y que se conduzca con el respeto de que ama a su tierra, de que ama a Mazatlán no como un eslogan de campaña, amar a Mazatlán es hacer que los derechos de las y los ciudadanos no se vean vulnerado porque merecen justicia social, pero también no seguir viviendo bajo la podredumbre de calles, de colonias, de comunidades rurales que hoy se encuentran intransitables por el tema de la violencia.

“Mazatlán está siendo el epicentro de la violencia que en días anteriores, usted salió y señaló, creo que habló la ciudadana, la mazatleca, no la Presidenta y eso se lo celebró, pero el día de ayer el secretario del Ayuntamiento la desmiente Presidenta, no controlan su narrativa porque hablar con él corazón o hablar con la mente fría es una cosa y hablar con la narrativa dictada es rápidamente visible para los ciudadanos”.