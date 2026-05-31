Denuncia Regidora cobro ilegal y abusivo de reconexión de facto del servicio por parte de la Jumapam

Cobro ilegal y abusivo de reconexión de facto del servicio por parte de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán a varios usuarios, denunció la Regidora y presidenta del Partido Revolucionario Institucional en este municipio, Maribel Chollet Morán.

“Recorriendo las calles, particularmente en estas dos últimas semana, me he encontrado con un reclamo generalizado que tiene que tiene que ver con una nueva práctica que se ha sistematizado e institucionalizado en la Jumapam, una paramunicipal que aquí también tenemos la obligación de mencionar y de llamar a cuentas”, agregó Chollet Morán.

“Es el cobro ilegal y abusivo de reconexiones que de facto se cobran por sistema, que no tienen que ver que se haya hecho un corte al servicio de agua, que aparte no lo deberían de hacer porque es anticonstitucional, el vital servicio del agua potable no es un tema a discusión que es un derecho humano, sin embargo, las familias mazatlecas hoy hacen malabares para pagar los recibos de agua y de luz”.

En su intervención el pasado jueves en la sesión ordinaria de Cabildo, Chollet Morán subrayó que celebra que los cobros excesivos en el servicio de la energía eléctrica se hayan tratado ese mismo día en ese cuerpo edilicio, porque actualmente el tema de la Comisión Federal de Electricidad y los altos cobros en Sinaloa se convirtieron en un verdadero y serio problema para los sinaloenses.

“Pero hablo especialmente por las y los mazatlecos porque a pesar de que todos y cada uno de los poderes pertenecen a una misma línea política no tuvieron la capacidad las diputadas federales y diputados federales de Sinaloa por antes de que se autorizara el presupuesto anual haberse detenido a pensar en una gestión que tenía que ver directamente con separar un tema en el orden que los manda cada una de las dependencias de sus corridas presupuestales y decir vamos a hablar del tema Sinaloa porque viene la temporada de calor”, recalcó.

“Y no se reservó ese tema para que hubiera una reconsideración y que posteriormente la Comisión Federal de Electricidad pudiera emitir ante el SAT (Sistema de Administración Tributaria) la gestión que hoy no nos tuviera bajo esta circunstancia, por supuesto que le doy seguimiento puntual, leo y leo mucho, ya fui Diputada federal, ya fui Diputada local conozco el trabajo y el recorrido que es de nuestra competencia”.

Recordó que en la 62 Legislatura el en ese entonces dirigente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, tuvo a bien hacer una gestión de alto nivel en el Gobierno federal y ante el Congreso de la Unión que acompañaron las y los legisladores de manera unánime, y si ahora se están enfrentando estas altas tarifas es porque no se hizo la gestión correspondiente.

“Porque la improvisación tiene un alto costo, porque la curva de aprendizaje no les llegó nunca, y ya se van, ese tema de la Comisión Federal de Electricidad ya lo atendieron por parte de la Gobernadora interina, le he dado seguimiento, ya lo fueron a atender diputadas y diputados federales, sí, pero tardíamente, pensando en el siguiente año, pero en este que se nos lleve la que nos trajo a los que pagamos el servicio”, subrayó Chollet Morán.

“Y quiénes somos los afectados mayoritariamente, a los que les dicen que el bienestar en México es una realidad, a esos a las que se les engaña todos los días con una narrativa construida, que se les hace pedazos porque la realidad alterada con la que viven no se puede construir solamente con palabras, se construye con hechos, así también el tema de Jumapam en Mazatlán”.

Reiteró que lo más grave es que poco a poco se institucionalizan los cobros y después de convierten en una complicada tarea hacerlos reversibles, pero se puede y se va a hacer.

Tras dos meses consecutivos de que no se pague el respectivo servicio de agua de la Jumapam, a pesar de que el mismo se indique la fecha límite de pago, ya desde ese día la paramunicipal cobra por reconexión del servicio como sí ya hubiera aplicado un corte del mismo, corte que legalmente no se debe hacer por tratarse de un acto inconstitucional.

De acuerdo con lo que han manifestado usuarios, después de que vence el plazo del pago de la tarifa de un mes, en los últimos dos años, al igual que un banco o alguna tienda departamental, personal de la Jumapam realiza llamadas a los usuarios para recordarles el adeudo, incluso llaman a personas que no están registradas como usuarias del servicio.

La Regidora y presidenta del PRI en Mazatlán también subrayó que esta ciudad sigue llena de drenajes colapsados, fugas y calles convertidas en focos de contaminación, justo cuando se acerca la temporada de lluvias miles de vecinos viven en la angustia permanente porque saben permanentemente que el sistema no está preparado, está colapsado.

Apenas el pasado miércoles se registró un socavón en la calle Juan de la Barrera, en la Colonia Benito Juárez, donde ella estuvo tres meses antes y presentó oficios a la Jumapam para que se atendiera el problema en ese sitio antes de que colapsara, dijo.

También manifestó que en el Fraccionamiento Ampliación Villa Verde, en el puente del arroyo los vecinos viven entre una laguna de aguas negras, en el andador Manuel Bonilla, del Infonavit Jabalíes, los habitantes viven en condiciones inhumanas por las aguas negras no nada más en los andadores, sino dentro de sus casas, ha socavones, pero también costales llenos de tierra y toallas mojadas con cloro para que las aguas residuales no ingresen a sus hogares.

“Al ciudadano se le exige cada peso, pero el dinero que ingresa no se está reflejando en resultados positivos, no lo estamos viendo traducido en obras porque el alto impacto en la política social se mide y se refleja en la calidad de vida de sus ciudadanos, un Gobierno que cobra más y por supuesto que cobra mal no solamente no resuelve, termina convirtiendo la necesidad más básica de las familias en una injusticia institucionalizada”, recalcó Chollet Morán.