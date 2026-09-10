Denuncia Regidora del PRI asesinato de 20 mujeres en agosto y septiembre en Mazatlán

Tras exponer el impacto de dos años de la crisis de violencia en Sinaloa, la Regidora por el PRI Maribel Chollet Morán informó que en agosto y septiembre han sido asesinadas 20 mujeres en el municipio de Mazatlán, la más reciente la mañana de este jueves frente a una guardería en el Centro de esta Ciudad.

“El día de hoy simple y sencillamente una mujer más en pleno Centro de la Ciudad, frente a una guardería, 20 mujeres es el número que en el mes de agosto y de septiembre llevamos a la fecha contabilizadas”, recalcó.

“Cuántas más tienen que perder la vida para entender que las instituciones están para cumplir y hacer cumplir lo que la ley, pero sobre todo lo que el derecho humano está demandando a sus instituciones que se nos proteja, que se nos cuide, que se nos acompañe”.

Agregó que en este exhorto que formaron recientemente las y los regidores integrantes de la Comisión de Equidad, Género y Familia del Cabildo de Mazatlán se solicita que el Instituto Municipal de las Mujeres tenga a bien abrir un espacio para que en ese acompañamiento psicológico que requieren las personas en el entorno familiar en el que ellas resulten afectadas den acompañamiento psicosocial, psicoeconómico.

“Porque muchas de estas mujeres que hoy estamos mencionando como un número no solamente eran mujeres, eran madres, jefas de familia, hijas, hermanas, pero sobre todo ciudadanas y las instituciones como el Instituto Municipal de las Mujeres son el instrumento más cercano para que abra sus puertas, para que guíe y conduzca una política humanizada, pero sobre todo también en aquellos casos que se requiera el acompañamiento legal”, continuó.

En su participación en asuntos generales en la sesión de Cabildo de Mazatlán recordó que este jueves se cumplieron 731 días desde que comenzó esta narcoguerra en Sinaloa donde las familias sinaloenses han sido las principales víctimas.

“Las cifras son brutales, 3 mil homicidios dolosos más 12 mil vehículos robados, alrededor de 4 mil personas desaparecidas en el estado de Sinaloa”, recalcó.

“La violencia que en Mazatlán veíamos lejana se ha desplazado y hoy nos toca ser el epicentro del sur-sur de Sinaloa, alcanzó a Mazatlán, Concordia, Rosario, Escuinapa y a todas las comunidades de estos municipios hermanos, ha golpeado al comercio, al turismo, a la pesca, al campo, a los restaurantes, a los trabajadores, a los empresarios y todos aquellos quienes todos los días tienen que salir de su casa a buscar el sustento de su familia para ganarse la vida de manera honrada”.

Subrayó que los daños colaterales son infinitos, pero hay costos que ninguna estadística puede medir, no existe una cifra capaz de medir el miedo, la angustia, la desesperación, la incertidumbre con la que en cada hogar donde hay una madre, un padre de familia que ve salir a sus hijos por la noche está atenta de manera desesperada de su regreso, entre otros puntos.

El Regidor panista, Felipe Parada Valdivia, manifestó que Érica, asesinada recientemente en su tienda de abarrotes en la Colonia Lázaro Cárdenas, en este puerto, también es una víctima inocente de la violencia que se vive en Mazatlán, así como Juan Alejandro, un niño de un año y medio que el pasado 5 de septiembre falleció el Culiacán en una balacera.

“Somos muchos los sinaloenses que estamos indignados por estas situaciones, hay muchas víctimas inocentes que no tienen ninguna culpa, el único error de Érica fue estar cuidando su negocio para sacar adelante a su mamá y a su familia”, subrayó.

“Sabemos que no va haber justicia ni para Érica ni para Juan Alejandro, pero no por eso debemos dejar de exigirla, no por eso debemos dejar de exigirle a los tres órdenes de Gobierno que cumplan con su responsabilidad de darnos seguridad, hoy mazatlán está viviendo momentos muy difíciles y complicados para todos, después de las ocho de la noche las calles quedan desiertas”.

Recalcó que ante esas condiciones no se puede hablar de soberanía ni de independencia cuando no se tiene la libertad de caminar y transitar por las propias calles.

En tanto que la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez dijo que pone a disposición del exhorto que hacen las y los regidores al Instituto Municipal de las Mujeres y al DIF Municipal para que se apoye con asesoramiento jurídico y psicológico a todas las personas que así lo requieran.