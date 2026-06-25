Denuncia Regidora el PRI presuntos casos de trabajadores ‘aviadores’ en el Gobierno de Mazatlán

El caso de dos trabajadores presuntamente “aviadores” o que no se conoce el resultado de su trabajo en el Gobierno de Mazatlán y la contratación de una empresa de Nayarit para rotular el parque vehicular del Municipio, fue denunciado en la sesión de Cabildo de este jueves por la Regidora por el PRI Maribel Chollet Morán.

“El segundo tiene que ver con la nómina municipal y los señalamientos públicos sobre aviadores, recientemente se ha plenamente identificado el nombre de dos: la ciudadana Brenda Adriana Machado Curiel, de quien por cierto aquí tengo los nombres de las dos personas, son documentos oficiales, no los inventé, no es IA, y en esta información aparece también Juan Manuel Ochoa, por cieRto recibiendo muy valiosos sueldos y desconociendo totalmente cuál es el rendimiento de su real trabajo”, continuó Chollet Morán.

"EN Comunicación Social afirman desconocer las funciones, actividades o responsabilidades que justifiquen dicha plaza, por ello solicito que se informe cuál es el cargo que ocupa Brenda Adriana Machado Curiel, en qué dependencia se encuentra adscrita, cuál es su jefe inmediato, cuál es su horario laboral, cuáles son las funciones específicas que viene desempeñando, qué productos, informes, actividades o resultados ha generado desde su ingreso, porque cabe destacar que esta misma persona, con nombre y apellido, está dada de alta en el estado vecino de Nayarit también para el Gobierno, qué generosos resultaron los cuatroteros”, manifestó.

En su intervención en asuntos generales, agregó que recientemente se hicieron señalamientos respecto a Juan Manuel Ochoa Álvarez, adscrito a la Secretaría de Presidencia con el cargo de Enlace de Proyectos.

“En el mismo sentido yo pregunto qué actividades realiza, qué proyectos son los que ha presentado y cuáles son los resultados concretos que le ha generado a la administración municipal”.

“No se trata de descalificar a ninguna persona, se trata de garantizar que cada espacio de este Ayuntamiento esté debidamente justificado y que cada peso destinado a la nómina corresponda al trabajo efectivo en beneficio de las y los mazatlecos”, recalcó.

Subrayó que la transparencia se acredita con documentos, funciones verificables y resultados medibles, por ello solicitó que dichas respuestas sean entregadas por escrito y acompañadas de la documentación correspondiente.

En el primer caso dio a conocer la contratación de servicios para la rotulación de unidades oficiales del Ayuntamiento de Mazatlán por parte de una empresa proveniente del estado de Nayarit, según información que le ha sido proporcionada, dejando con ello muchas dudas al respecto.

“Pero también señalando que es la primera vez que en una administración municipal, a más de medio camino se empieza a rotular el parque vehicular, cuál es el nombre de la empresa contratada para realizar dichos trabajos, cuál fue el procedimiento utilizado para su contratación, cuál es el monto contratado, cuántas unidades han sido rotuladas y cuántas faltan por rotular por parte de esta empresa”, continuó.

“Por qué motivo se contrató una empresa foránea para realizar estos trabajos, a quién beneficia esa contratación o a quiénes beneficia esta contratación, se evaluó la capacidad de proveedores locales para prestar este mismo servicio, cuántas cotizaciones fueron consideradas antes de que esta empresa fuera beneficiada”.

Recalcó que la ciudadanía tiene derecho a conocer bajo qué criterios se ejercen los recursos públicos y por qué se privilegia a determinados proveedores, más aún cuando éstos son foráneos habiendo aquí quienes ofrecen ese servicio y dejan y generan sobre todo una derrama económica para Mazatlán, tanta falta que hace ante la grave crisis económicas que se vive en este Municipio.

Además manifestó que recientemente se han instalado y creado diversas gasolineras en la ciudad, particularmente una en la Colonia Francisco Villa que ha sido muy polémica y otra en el Fraccionamiento Hacienda del Seminario donde se requiere anuncia vecinal del 50 por ciento más uno de los vecinos, por lo que se requiere que se informe qué documentos y estudios se presentaron para autorizar la anuencia de los proyectos.

“Pero también quiero destacar, y aquí se encuentra la directora de Comunicación, que no acepto ni aceptaré ningún acto de coacción, intimidación o chantaje de nadie que pretenda callarme, que pretenda silenciar mi voz”, reiteró la Regidora Chollet Morán.

“Pero tampoco seré cómplice ni omitiré que en el momento en que se vuelva acercar un integrante de los que se encuentran a un lado de la Presidencia Municipal, particularmente en la oficina de Yenisse, tenga la osadía, el atrevimiento de amenazar o intimidar ni a mí ni a ninguna mujer como ya lo han hecho”.