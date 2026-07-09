Denuncia Regidora Maribel Chollet presunto espionaje durante sesión de Cabildo de Mazatlán

Un caso de presunto espionaje en la sesión ordinaria de Cabildo realizada este jueves fue denunciado por la Regidora por el PRI Mariben Chollet Morán, quien también pidió que el Ayuntamiento de Mazatlán deje de pagarle a tres portales digitales “patito”.

“Aquí en el público se encuentra presente una persona, el señor Rubén, quien está por cierto enviándole a Yenisse Tinoco cada una de las participaciones, que está poniéndola al tanto de la situación del desarrollo que se lleva en esta sesión y que no es un tema menor porque ese espionaje está en la nómina, porque esa persona es una a la que se les paga en un portal con el que se tiene convenio en esta administración”, expuso Chollet Morán.

“Y que me parece mucho muy delicado el que, esta es la casa del pueblo, bienvenidas y bienvenidos todos, pero lo grave no es solamente que esté pasando información, a eso se dedican, él es una empresa de Nayarit y es por cierto una empresa que se convierte en aplaudidora y en comparsa permanente de la Alcaldesa con licencia, Estrella Palacios, RO, tiene un convenio importante por cierto, desde el área de Comunicación se le paga”.

Recalcó que le parece grave que dicha persona acuda y se dedique a espiar a quienes participan en la sesión de Cabildo, que es un espacio público.

“Yo de frente le digo a usted: que lo lo que yo digo aquí lo digo afuera y lo digo a donde sea porque tengo el valor y la palabra completa, pero sobre todo tengo la calidad moral y política para expresarlo, a mí no me intimidan esos actos, pero me parece reprobable que se esté pagando con erario del Municipio de Mazatlán a alguien que viene solamente a pasar información”, recalcó.

“Por eso yo le decía Presidenta Municipal que agarre el toro por los cuernos, que le ponga el sello a su administración en este periodo que le toca y que pida que la dejen trabajar, que no esté permitiendo que le muevan los hilitos desde algún punto del Estado de Sinaloa y que esos portales, tres para ser exactos, plenamente identificados, uno del estado de Michoacán por cierto, que se les deje de pagar recursos del Ayuntamiento”.

Subrayó que aquí hay muchos medios de comunicación con verdadera credibilidad, valor, trayectoria y experiencia, que son las voces que los mazatlecos necesitamos tener como ventana, porque este espacio debe de servir para eso, para que los verdaderos medios de comunicación de Mazatlán hablen afuera de la sociedad de lo que se hace en el Cabildo, porque eso es política pública y se hace una transmisión en vivo.

“Es ocioso que nos esté grabando y esté mandando fichas, aquí está la fotografía y la voy a exhibir porque tengo ese derecho, porque utiliza mi imagen y al utilizar mi imagen le niego el derecho también que ha tenido para hablar y vociferar solamente por el hecho de tener un portalito en ese celular”, dijo Chollet Morán.

“Son muchas las irregularidades que se presentan, basta de seguir siendo permisivos, basta de seguir pagando portales para golpear a regidoras, a regidores y golpear la voz que representamos, que es la de los ciudadanos”.

La Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, dijo al respecto que no entiende el caso de espionaje que denunció la Regidora Chollet Morán.

“Pero es que el Cabildo lo están transmitiendo, o sea, yo no entiendo el espionaje, lo que habla de espionaje, se está transmitiendo, todo mundo lo estamos viendo por Facebook, si la persona, todos usamos este aparato (teléfono celular) y todos ustedes a lo mejor están transmitiendo o están grabando, yo no entiendo a qué se refiere eso de espionaje, porque de hecho se está transmitiendo en vivo”, añadió Osuna Zavala.

“Por Facebook siempre me están mandando mensajes los ciudadanos que se está viendo perfectamente la transmisión”.