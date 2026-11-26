Pese a que no fue autorizado el cambio de giro, se abrió una farmacia en el Mercado “Juan Carrasco” y el administrador del inmueble municipal ha sido intimidado, denunció la coordinadora de la Comisión de Rastros y Mercados del Cabildo de Mazatlán, Regidora Mylai Quintero Beltrán.

En la sesión ordinaria de Cabildo realizada este jueves agregó que se presentó una solicitud de cambio de giro de un local autorizado para salón de belleza para que sea farmacia.

“Sin embargo, esta Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos determinó no autorizar dicho cambio debido a que el expediente no contaba con todos los requerimientos, documentación y permisos necesarios para su procedencia”, añadió Quintero Beltrán, quien también es coordinadora de Movimiento Ciudadano en Mazatlán.

“Por tal motivo, durante el mes de octubre el expediente fue devuelto a la Dirección de Mercados a efecto de que se le notificara formalmente al locatario sobre la determinación de esta Comisión, fue devuelto, por ello manifiesto mi inconformidad ante las actuaciones posteriores realizadas por la Dirección de Servicios Públicos y el Departamento de Mercados relacionados con este establecimiento”.

En dichas actuaciones presuntamente se excedieron las facultades correspondientes y se dejó de lado la intervención ce esta Comisión del Cabildo y de la propia Presidenta Municipal omitiendo respetar las instancias y los procedimientos legalmente donde debemos de intervenir en este tipo de asuntos, continuó Quintero Beltrán.

Recalcó que considera inaceptable que se omita la participación de esta Comisión del Cabildo y de la propia Presidenta Municipal en asuntos que competen a la administración y regulación de los espacios públicos municipales, y el propio locatario manifestó que acudió al Juez de lo Cívico y que la abogada que lo atendió le dijo que no pasaba nada, que siguiera abierta la farmacia, ya que venía diciembre y se va a olvidar, por lo que solamente le iba a aplicar la multa de 10 Unidades de Medida Única, equivalente a mil pesos.

Precisó que contrario a lo que dijo la Directora de Mercados, que el local nada más contaba con el anuncio de farmacia, pero estaba cerrado, se constató que está abierto y cuenta con personal uniformado y con los recibos que expiden ya está operando como Ecofarmacia en el local B 8 del mercado en mención.

“Entonces aquí nuestro llamado es que se analice, Síndica (Procuradora), usted tiene la facultad ahorita como ha estado exponiendo que no se le ha estado tomando en cuenta para algunos casos que hemos estado aquí aprobando yo le pido aquí directamente que se atienda como debe de ser ya que esto genera serias dudas sobre el procedimiento seguido, las facultades ejercidas y los criterios utilizados para permitir dicha operación”, recalcó.

“También debe revisarse la situación jurídica del local ya que existe el señalamiento de que pudiera estar siendo subarrendado, ya que el señor cuando llegó la solicitud con nosotros él decía que tenía en sociedad lo de la apertura de la farmacia, nosotros en Comisión le solicitamos la documentación donde existía esa sociedad y efectivamente el señor no está”.

Durante su intervención leyó un mensaje que le acababan de enviar del procedimiento que al respecto se lleva en el Órgano Interno de Control del Gobierno de Mazatlán, pero la Síndico Procuradora, Minerva Osuna Zavala, le pidió ser prudente para no afectar el procedimiento que se lleva.

Ante esa petición, Quintero Beltrán le contestó a Osuna Zavala que estaba haciendo su derecho de libre expresión y el mensaje no era parte de ningún procedimiento.

Por su parte la Regidora y presidenta del PRI en Mazatlán, Maribel Chollet Morán, le dijo a la Síndica Procuradora que es grave que se exceda en sus facultades y con ello intente coartar la libertad de expresión y libre manifestación de ideas en un pronunciamiento y posicionamiento que está haciendo una compañera Regidora.

“Mucho ojo, no está coartando la libertad de manifestación de un tema que no es menor, porque estamos hablando de corrupción, no es menor y no es solamente limitativo a la exposición que está haciendo la compañera Regidora, la Síndica en sus expresiones nos acaba de violentar a todas y a todos los aquí presentes”, recalcó Chollet Morán.

"Qué lástima que los excesos en esas expresiones se den en este contexto, qué lástima que la Síndica Procuradora no tenga clara su función y que quiera pasar por encima de las regidoras y los regidores, no está intentando quitarle la palabra o decirle que es prudencia o conveniencia a la Regidora Mylai, mañana, si es que no lo ha hecho, a cuales quiera de nosotros se lo va a intentar hacer, yo no estoy dispuesta a permitirlo ni hoy ni nunca".