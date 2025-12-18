Denuncia subdirectora presunto fraude administrativo en Escuela Secundaria Técnica 88 de la Isla de la Piedra

Mientras que personal de dicho plantel pide a las autoridades educativas su cambio a otro espacio, la subdirectora de la Escuela Secundaria Técnica 88 de la Isla de la Piedra, Martha Azucena Aguirre Lagunas, denunció un presunto fraude administrativo en ese centro escolar acusando al director de ello.

”Esta situación es porque se descubrió un fraude administrativo, yo soy la subdirectora de esta institución, entonces desde que yo di a conocer ante las autoridades de ese fraude administrativo que está, yo ya hice la denuncia, empecé a vivir maltrato y de lo que me están acusando ha sido al revés, yo soy la víctima”, expresó en entrevista.

”Es muy fácil hacer acusaciones, pero sin ningún argumento, sólo porque lo escriben o lo dicen y los calman, pero no hay una prueba donde esté sustentado de lo que soy señalada, ese fraude administrativo consiste en que me aparentan que aquí trabaja una persona la cual no trabaja, yo ya hice la denuncia, tengo una denuncia también ante Derechos Humanos y yo le solicito a Derechos Humanos por favor que a la voz de ya intervengan por qué, porque es muy fuerte estar viviendo ésto”.

Agregó que se atrevió a decir que eso no está bien, no es correcto y el personal del plantel señala situaciones, pero ha habido compañeros con los que ni siquiera ha tenido un contacto directo y portan una playera manifestándose en su contra, hasta a una perrita le pusieron una playera.

”Hay otras situaciones internas, se están dando situaciones inapropiadas dentro de esta institución, en qué sentido, una prefecta trabajando como maestra, una maestra trabajando como prefecta, entonces son cosas irregulares, fuimos contratados nosotros para hacer una función y nos debemos apegar a eso, a lo que nosotros fuimos contratados, no podemos sustentar (ostentar) una función que no corresponde”, continuó en entrevista frente a dicho plantel.

Informó que las demandas las ha presentado ante Derechos Humanos, ante la Secretaría de Educación y ante Equidad y Género porque está viviendo mucho maltrato y mucho acoso laboral de parte de sus compañeros.

”Por ejemplo ahorita no me permitieron entrar (la mañana de este jueves al plantel donde se realizó la posada de los alumnos), el 19 de noviembre pusieron una lona, yo no voy a confrontar, yo no voy a entrar en una dinámica, no es posible que lo incorrecto lo vean normal”, reiteró la subdirectora.

”Estoy esperando (respuesta de las autoridades educativas), de hecho tengo documentos donde estoy solicitando su intervención, ante la Secretaría yo presenté, yo solicité ya la intervención porque estoy viviendo mucho maltrato por parte de los compañeros”-

Precisó que en resto del tiempo sí la han dejado entrar a la escuela, pero le esconden el libro, se meten a su oficina, le metieron algo al candado con que cerraba su oficina, entonces ha sufrido mucho maltrato por parte de sus compañeros y del director del plantel, Jesús gastélum Rodríguez.

”La denuncia es con (contra) el responsable de la institución, porque hay un responsable, aquí ellos pueden estar en cualquier situación, pero el responsable siempre va ser la dirección de la escuela”, subrayó.

”Tengo miedo de mi integridad como persona que me atreví a decir no a la corrupción, no soy partícipe de esta corrupción, que sí se puede ser honesto, que sí se puede denunciar y que tiene un precio y el precio ahorita lo estoy pagando con este maltrato y que estoy pagando el precio de decir no quiero ser parte de eso”.