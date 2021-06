Denuncian a ex socios del Club de Leones de Mazatlán que pretendían vender su edificio

La Asociación del Club de Leones Mazatlán, levantó una demanda Judicial en contra de cuatro ex socios que intentan hacer negocios con este establecimiento, al ofrecerlo en venta a una familia conocida en el puerto que quiere levantar una torre de condominios en el terreno en el que se encuentra el inmueble.

Por ello, el presidente de esta asociación, Juan Manuel Beltrán Velarde, dijo que ellos no van a permitir que se cometa este abuso, ya que el lugar ha servido como un espacio altruista.

“Han hecho convenios o pláticas con la familia Toledo Corro para que en el próximo año leonístico vendan este inmueble, dejando atrás todos los 77 años de historia de este club dejando de lado toda esa sensibilidad para las personas que menos tienen”.

“No queremos adueñarnos de este inmueble para beneficio personal porque todos los que estamos aquí en esta mesa, tenemos un solo propósito, el servicio y el trabajo en equipo”.

El secretario general, Arturo Rocha Peralta dijo que Víctor Manuel Brambila Ibarra, Sergio Rochín Trujillo, Arturo Martínez Sandoval y Daniel Jiménez Vargas, son los socios a quienes expulsaron el pasado 06 de abril.

“Esta demanda va contra estas cuatro personas y se trata de una denuncia penal por los delitos de falsa identidad y falsificación de documentos para uso indebido, ya que cuando se suplanta una persona en su identidad para realizar una serie de actos de carácter legal, es un hecho criminal”.

Aclararon que a pesar de que Club de Leones es una organización mundial de servicio ciudadano, y que todos pertenecen al leonismo, esta se separa al club, por ello es que el terreno pertenece a la asociación y no a alguna persona en particular.

“La intención de nosotros es que este inmueble siga sirviendo a los más necesitados, entonces nosotros no queremos tener problemas con ellos de manera personal, por eso acudimos a las autoridades para que se regule esta situación”.

Recordaron que ellos realizan actividades altruistas como juntar y armar despensas para entregarlas, utilizar el inmueble como albergue cuando hay desastres naturales, eventos de recaudación de fondos para pagar servicios médicos, operaciones, entre otras labores.

“Su acción sí es muy ventajosa porque ellos no han tenido ninguna actividad leonística en beneficio de la sociedad, no han estado en las actividades de ecología, no han estado para llevar despensas al asilo de ancianos o con los niños con cáncer, entonces ¿cuál es la intención de ellos? pues económica”.

Agregaron que por temor a la situación, han tenido que cerrar el salón a eventos sociales que se realizan para recaudar fondos, pero también colocar cadenas en cada entrada del lugar para evitar que se intenten meter a la fuerza.