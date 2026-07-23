Denuncian amenazas contra regidora de Mazatlán por cambio de giro en local del Mercado Pino Suárez

MAZATLÁN._ La regidora y coordinadora de Movimiento Ciudadano en Mazatlán, Mylai Quintero Beltrán, fue amenazada mediante mensajes de texto para que no se subiera a la orden del día el cambio de giro de un local en el Mercado Municipal José María Pino Suárez. expuso la edil Maribel Chollet Morán.

“No deje usted que la Presidenta con licencia siga manipulando el orden del día de una agenda política ni de una sesión; dele a usted misma el permiso de respetar su investidura, no nos merecemos las mazatlecas y los mazatlecos tener a títeres como funcionarios públicos”, recalcó la también presidenta del Partido Revolucionario Institucional en Mazatlán.

“No nos merecemos que desde la función pública el Oficial Mayor, un regidor y una regidora que no se encuentran presentes, y a mí no me gusta hablar de los ausentes porque soy una mujer que tengo palabra para encarar a cualesquiera y decirles de frente, pero que se atrevieron a amenazar mediante mensajes de texto a la regidora Mylai Quintero”.

Chollet Morán dijo no saber cuál es el interés superior para que un local del Mercado Pino Suárez los tenga en esta circunstancia y les permita una vez más exhibirse de esta manera.

“Es vergonzoso, lamentable que desde el espacio que ocupa una Presidenta con licencia no se tenga aquí el valor en la toma de decisiones para respetar y respetarse”, subrayó.

Por su parte, Mylai Quintero Beltrán, coordinadora de la Comisión de Mercados y Centros de Abastos y Rastros del Cabildo de Mazatlán, expresó que siempre velará por los intereses, el bienestar y la buena armonía de los mercados, y así ha trabajado para que sean las cosas.

“En dos ocasiones este dictamen se ha presentado, primero de una manera informativa en la sesión ordinaria 18 del año pasado y posteriormente puesto en la mesa el 6 de julio del 2026 nuevamente formado por unanimidad por todos los presentes y los integrantes de la Comisión, mismo que en la sesión en esta misma fecha pidieron que fuera bajado para su análisis”, continuó.

“De esta fecha a ahorita llevamos más de 15 días para análisis, mismo que también les comento que las dos partes, tanto de la Unión (de Locatarios) como el afectado han sido atendidos de una manera ordinal, de tal manera que apegado al Reglamento es como se está presentando el dictamen y también es lastimoso y vergonzoso que, los acuerdos no se cumplan”.

Tanto la Alcaldesa Minerva Osuna Zavala como el regidor Geovani Gamaliel González Zataráin, pidieron públicamente a la regidora Quintero Beltrán que presente la denuncia por las amenazas que expuso la regidora Chollet Morán en la sesión ordinaria de Cabildo que recibió.

“Pues tendría ella que denunciar al Órgano Interno de Control para que ellos inicien la carpeta de investigación si es que está siendo amenazada y yo la invito a que ella haga la denuncia, así como lo dijo el abogado, el regidor, que haga su denuncia y el Órgano Interno de Control va trabajar, ellos trabajan muy bien, la verdad”, añadió Osuna Zavala.