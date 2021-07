Un déficit de empleados del 50 por ciento de la plantilla laboral, es lo que trabajadores del Hospital Regional de Zona 03 del IMSS, denunciaron que hace falta en ese hospital para brindar una atención óptima a los derechohabientes.

Dijeron que ya tienen muchos años en los que han podido constatar que cuando se realizan supervisiones, esconden lo que en realidad pasa para que parezca que no se necesitan más médicos, equipos, medicinas o nuevas instalaciones, pues aseguran, que gracias a la corrupción que aún existe, se guardan el dinero.

“Este hospital ya está rebasado de más del 300 por ciento de su capacidad y eso sin haber pandemia, atiende más de 360 mil derechohabientes y te lo digo con datos de afiliación vigente.

“Si es que viene López Obrador o Zoé Robledo, deberían de ver como está cayéndose el hospital; pero si es que vienen, te apuesto que ese día ni vas a ver colas en consulta, es más ni gente en el Triage, porque hace dos semanas dieron de alta pacientes aún enfermos porque hubo supervisión de Culiacán”, denuncia un trabajador anónimo.

Informó que con un video que se viralizó en redes sociales, se puede constatar la situación precaria que vive el hospital, pues ahí, pacientes Covid-19, se grabaron y reclamaron abandono de parte del personal para ser atendidos.

“Es feo para nosotros cargar en la consciencia y ver a diario que muere gente sin tener razón de morirse, pudiéndose contratar más personal, pudiendo contratar más doctores y dejando de maquillar las cosas cuando viene la supervisión”.

Esos enfermos se dijo, los movieron al área de hemodiálisis por la falta de espacios que se generó, sin embargo, dijo que en el cuarto y quinto piso COVID, hay pacientes que no pueden recibir alimentos y los doctores no se dan cuenta, y no porque no les lleven comida, sino porque no hay nadie que pueda darles de comer, ya que no deben entrar familiares y algunos enfermos se encuentran muy débiles para hacerlo.

“No se dan abasto los enfermeros para estar poniendo el medicamento, estar checando a los pacientes y a parte darles de comer. O sea un enfermero está atendiendo de 10 a 20 pacientes, cuando deben de tener 5 pacientes, máximo. Y así está estipulado”.

También se recordó que el año pasado el presidente Andrés Manuel, dijo que en todos los hospitales del país, se iba a contratar personal extra mientras durara la contingencia; sin embargo, cuando terminó la primer ola en el caso Mazatlán no se les pagó su dinero y por ello, decidieron no regresar en este nuevo repunte.

Se señaló al director Ramón Moreno Prado, tanto como a la trabajadora de Recursos Humanos, María Concepción García, como los responsables de este acto de arbitrariedad contra los extrabajadores.

“Se supone que el Seguro Social es quien mide los sueldos en los trabajadores de empresas y somos los que principalmente violamos ese derecho”, denunciaron.

Solicitaron también de manera urgente, que se construya un nuevo hospital, ya que las Unidades Médico Familiares ubicadas en Playa Norte y Prados del Sol, no son suficientes porque no tienen hospitalización ni cirugías.

Se reprochó además la falta de interés que ha tenido el mandatario estatal en cuanto al IMSS, ya que prefirió gastar en un estadio, que en nuevos hospitales, también reclamaron las promesas que hizo a la ciudadanía el ex delegado del IMSS en Sinaloa, Samuel Lizárraga y el alcalde ‘Químico’ Benítez, por prometer una torre médica en el viejo Hospital General, el cual nunca llegó.