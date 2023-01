MAZATLÁN._ Pasajeros de camiones urbanos denunciaron públicamente que les están cobrando $11.50 en varias rutas con unidades sucias y viejas, cuando el cobro oficial es de $11, por lo que hacen un llamado a la dirección de Vialidad y Transporte a poner orden y sancionar este abuso.

Los pasajeros denunciantes señalaron que las rutas que aplican este cobro de $11.50 es Lomas del Ébano, Conchi, Morelos, Insurgentes y Chololos Juárez.

Señalaron que estos camiones urbanos ni siquiera cuentan con aire acondicionado, son unidades viejas, sucias, con los asientos todos quebrados, y si les pagas $11 al chofer te exige los 50 centavos restantes.

“Es un abuso de la Alianza, claro que saben ellos qué choferes y qué rutas cobran $11.50, y quién les autorizó este aumento, a partir de qué fecha, son unos abusivos”, denunció José Antonio, pasajero de la ruta Lomas del Ébano.

“Mire, tome el camión Lomas del Ébano en el Infonavit Jabalíes, iba al seguro nuevo, y le pagué al camionero $11 y de inmediato me pidió los 50 centavos, le respondí que porqué ese aumento y solo me dijo que le pagara, era un camión todo sucio, viejo y por supuesto sin aire”.

La señora Ana Leticia, pasajera de un camión ruta Insurgentes, señaló que a ella también le cobraron $11.50 cuando pagó con un billete de $20.

“No me dí cuenta hasta que me senté y al guardar el dinero en mi bolsa lo conté y me faltaban 50 centavos, eso sí es un abuso, deberían el señor que está en Vialidad salir a checar esto que es ilegal, ahí se lo encargo a los inspectores, espero que hagan algo, ya que toleran todo”, denunció ante Noroeste.

El aumento fue de $10 a $11 en 2022

El aumento a las tarifas de camiones urbano fue el pasado sábado 9 de julio de 2022. Ese día entraron en vigor las nuevas tarifas.

Se precisó que la tarifa en los camiones sin aire acondicionado pasará de 10 pesos a 11 pesos y en la de los camiones con aire acondicionado subirá de 11.50 a 12.50 pesos, mientras que la tarifa para los estudiantes con su respectiva credencial se mantendrá en 3 pesos con 50 centavos.