$!Denuncian colectivos protección del Gobernador Rocha Moya a ‘El Químico’ Benítez; van a tomar el Congreso estatal

MAZATLÁN._ Los colectivos que interpusieron la denuncia de juicio político contra Luis Guillermo Benitez Torres, secretario de Turismo, acusan que Rubén Rocha Moya, Gobernador del Estado, está protegiendo al ex Alcalde de Mazatlán.

René Castro Lizárraga, abogado y quien está llevando este proceso legal ante el Congreso del Estado, manifestó que la 64 Legislatura no está transparentando el proceso que se está llevando a cabo contra Benítez Torres.

“Tenemos la duda, la inconformidad, porque vemos como que el Congreso no está manejando con mucha claridad este proceso, a partir de que se le da entrada y se declara como viable, se cuenta con siete días que se le da al imputado, en este caso al ex Presidente Municipal, para que él alegue lo que su derecho corresponda, ya sea a través de su persona o a través de un abogado, hasta ahorita el Congreso no les ha notificado a ustedes a los medios, que se le haya emplazado al imputado”, expresó.

El abogado recalcó que ‘El Químico’ está siendo protegido por el Gobernador del Estado dándole fuero como secretario de Turismo, y que no podrá ser enjuiciado mientras tenga este recurso.

“No es conveniente que para la sociedad que una demanda de este tipo se esté manejando políticamente en vez de manejarse jurídicamente que es lo que corresponde, y por otro lado, sabemos que la demanda de juicio político puede dejarse a un lado, si el Ejecutivo, en este caso el Gobernador, le quita el cargo que tiene como secretario de Turismo, si le quitan ese fuero que tiene como secretario de Turismo, ya lo dejan con la libertad tanto a él para que se defienda, como a la ciudadanía para que le pida cuentas”, mencionó.

“El Gobernador tiene que quitarle ese fuero...el Gobernador ha insistido en que él considera que se debe respetar la presunción de inocencia, señores, aquí no cabe la presunción de inocencia, porque él es un enjuiciado, él está sujeto por la ASE ante la Fiscalía General del Estado a una denuncia penal, pero fíjense bien, que esa denuncia penal no tiene efectos mientras él tenga fuero como secretario de Turismo entonces ¿qué está haciendo la autoridad? Está protegiéndolo, está jugándole a la ciudadanía el dedo en la boca, y no debe ser eso”, añadió.

Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, líder del Movimiento Amplio Social Sinaloense, sostuvo que de no haber avances en el proceso que se lleva contra el ex Alcalde de Mazatlán, el próximo 6 de diciembre tomarán las instalaciones del Congreso del Estado.

“Esto no es un asunto político, esto es un asunto completamente de derechos humanos, e insisto el día 6 de diciembre, si no nos da respuesta, el día 6 vamos a tomar el Congreso le pese a quien le pese, porque ahí está involucrado principalmente Feliciano Castro Meléndrez”, acusó.