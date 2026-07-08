Denuncian contaminación por poliestireno de construcciones tras lluvias y vientos en Mazatlán

MAZATLÁN._ A través de un video, extranjeros evidenciaron el descontrol de algunas constructoras en el manejo de poliestireno en Mazatlán.
Con los vientos de este miércoles, acompañados de lluvias, en avenidas como De la Marina, Camarón Sábalo y Del Mar, se observaron fragmentos de dicho material volando, pese a ser dañino para el medio ambiente.
En redes sociales, la ambientalista Sofía Trejo Lemus advirtió al sector constructor que, ante un mal manejo, este material se expande en las calles y va a dar a los océanos en micropartículas difíciles de recolectar, que terminan en las especies que las confunden con alimento.
“El poliestireno utilizado en las construcciones se fragmenta con facilidad y se convierte en miles de pequeños residuos que contaminan los ecosistemas, ponen en riesgo a la fauna y son prácticamente imposibles de recuperar por completo”, señaló la directora de MazConCiencia.
Además, solicitó a quienes construyen que aseguren el manejo adecuado de sus materiales para evitar que el viento los disperse y criticó que no haya autoridad que aplique la reglamentación de cuidado ambiental.
“Es increíble que a estas alturas no se cumpla la normatividad”, dijo Trejo Lemus.