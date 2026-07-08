Denuncian contaminación por poliestireno de construcciones tras lluvias y vientos en Mazatlán

MAZATLÁN._ A través de un video, extranjeros evidenciaron el descontrol de algunas constructoras en el manejo de poliestireno en Mazatlán.

Con los vientos de este miércoles, acompañados de lluvias, en avenidas como De la Marina, Camarón Sábalo y Del Mar, se observaron fragmentos de dicho material volando, pese a ser dañino para el medio ambiente.

En redes sociales, la ambientalista Sofía Trejo Lemus advirtió al sector constructor que, ante un mal manejo, este material se expande en las calles y va a dar a los océanos en micropartículas difíciles de recolectar, que terminan en las especies que las confunden con alimento.