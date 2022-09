$!Denuncian el mal servicio que prestan los camiones urbanos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Trabajadores, estudiantes y padres de familia denuncian que es muy deficiente el servicio que presta la Alianza de Camiones de Mazatlán, ya que las unidades rutas Morelos, Lomas del Ébano, Mañanitas, Conchi e Insurgentes tardan mucho en pasar y cuando pasan no se paran ya que vienen llenos o no quieren subir a los alumnos porque no quieren respetar el cobro de 3.50 pesos.

Este problema, que se registra principalmente entre las 05:30 y 08:00 horas, 11:30 y 14:00 horas, lo que los provoca que trabajadores, estudiantes y padres de familia lleguen tarde a sus centro de trabajo, escuelas e incluso a citas médicas en el IMSS. ”Sí, es increíble que los camiones no pasen seguido, pasan muy tarde y muy a los lejos, no sé qué sucede con el servicio de camiones de la Alianza, nos hemos quedado en la parada de camiones esperando y esperando, pero no pasan seguido”, cuestionó Ana Aguirre, quien es maestra y da clases desde las 06:45 horas. ”Aquí nos ve todos los días, madrugamos pero simplemente no pasan los camiones seguido, esas rutas de Morelos y Lomas del Ébano, tardan mucho, a lo mejor les da flojera a los choferes levantarse temprano.La maestra pidió a las autoridades de Vialidad y Transporte que haga operativos desde las 05:30 horas en varias rutas de camiones, como Morelos, Lomas del Ébano y Conchi, y que revise cuantos camiones presentan el servicio temprano y los horarios en que pasa cada camión en cada una de estas rutas. Por su parte, Martín, estudiante de universidad, dijo que él toma el camión ruta Morelos, pero a pesar de que madrugada y llega a las 06:00 horas a la parada de camión del mercado Hacienda Victoria, simplemente tarda casi 40 o una hora en pasar la primera unidad e igual de tiempo las que le siguen.

”Esa ruta Morelos tarda mucho, y cuando pasa viene lleno el camión, pues cómo no si tarda en pasar, y es una ruta muy solicitada, pero a la Alianza no le interesa”, dijo enojado el estudiante, quien no pudo llegar a tiempo a su primera clase la mañana de este viernes.”Siempre se llena esta ruta, pero mandan cada camión cada 40 o una hora, ojalá fuera como la ruta San Joaquín-Sábalo que cada cinco minutos pasa, esa sí pasa muy a tiempo, pero porque son muchos los trabajadores de la zona hotelera y siempre pasan retacados de gente”. Julieta, alumna de la UAS, dijo que ella y varias de sus compañeras que viven por la zona de El Conchi han llegado tarde porque los camiones rutas Lomas del Ébano tardan en pasar casi 30 minutos tanto a la hora de entrada como a la salida y la ruta Conchi pasa cada 25 minutos.