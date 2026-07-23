Denuncian en sesión de Cabildo a jefe de Recursos Humanos de la SSPM de acoso

El jefe de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, Alan Humbert “N” fue denunciado en la sesión ordinaria de Cabildo de este jueves como presunto responsable de acoso, hostigamiento sexual y uso indebido de información personal obtenida por el cargo que ostenta, en contra de una trabajadora de esa dependencia.

“Resulta sumamente grave y preocupante el caso del funcionario identificado como Alan Humbert, jefe de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública en Mazatlán, que ha sido señalado públicamente por una mujer, por una trabajadora de la propia corporación por actos de acoso, hostigamiento sexUal y utilización indebida de información personal obtenida por el encargo que él ostenta”, expuso la Regidora por el PRI Maribel Chollet Morán.

“De acuerdo con la información hecha pública, el funcionario habría enviado mensajes insinuando tener influencias dentro de la administración municipal, y sí me queda claro que las tiene, ahí permanece, teniendo con ello una cercanía con diversos funcionarios y señalando incluso mediante un mensaje de texto que fue de todos y por todos conocido, que él podía ayudar a la trabajadora debido a sus relaciones dentro del Ayuntamiento, sin embargo, el asunto de información privada de esta víctima para acudir a su domicilio se utilizó sin su consentimiento”.

Dijo que con ello le queda claro que hay denuncias ante las fiscalías especializadas en Atención a Mujeres Víctimas de Delito por Razón de Género, sin embargo, dicho funcionario continúa desempeñándose en su cargo sin que el Gobierno Municipal informe si existe una investigación interna, si se dictaron medidas preventivas o si se ha brindado acompañamiento a la trabajadora afectada.

“Pero surge una gran duda Presidenta Municipal: ¿qué está haciendo usted para que se haga justicia por este caso, cuando se agrede, cuando se amenaza, cuando se intimida?, cuando se acosa a una mujer se nos acosa a todas”, recalcó Chollet Morán.

También denunció acarreo a un evento de la Alcaldesa con licencia, Estrella Palacios Domínguez en Mazatlán y a funcionarios públicos pagando aurigas para ello, haciendo campañas anticipadas, por lo que presentará la denuncia correspondiente ante las autoridades electorales.

La Presidenta Municipal Minerva Osuna Zavala dijo que hay una denuncia en el caso del jefe de Recursos Humanos, de la SSPM, pero sigue en su cargo.

“Sí hay una carpeta de investigación con respecto a lo del señor Alan”, expresó Osuna Zavala.

Ya en entrevista la Alcaldesa precisó que por este caso hay una carpeta de investigación en el Órgano Interno de Control y se va esperar el dictamen de esta instancia.

“Sí vamos a atender las recomendaciones que ellos hagan, está en su área (dicho funcionario público), pero vamos a esperar el dictamen, nosotros ya le pedimos al Órgano Interno que apresure un poco la investigación porque es un detalle muy especial que tenemos que atender, se mantiene ahí”, continuó.