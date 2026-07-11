$!Denuncian falta de aire acondicionado en área de lactantes del Hospital del IMSS en Mazatlán

Familiares de menor internado en el área de lactantes del Hospital General de Zona 3 “Dr. Héctor González Guevara” del Instituto Mexicano del Seguro Social de Mazatlán, denunciaron las condiciones en las que permanecen los infantes, al señalar que el sistema de aire acondicionado de esa zona no funciona desde hace más de un año, situación que consideran preocupante debido a las altas temperaturas y al estado de salud de los niños hospitalizados.

Bertha Román, madre de una menor internada por bronquitis y fiebre, relató que durante su estancia en el hospital se encontró con un espacio sin ventilación adecuada, donde el calor se vuelve especialmente intenso durante las noches.

Según explicó, fue personal de enfermería quien le informó que el aire acondicionado del área de lactantes lleva más de un año fuera de servicio, e incluso, aseguró que en el lugar no existen las rejillas por donde debería salir el aire climatizado en este lugar.

La madre señaló que actualmente hay dos menores hospitalizados en esa sección, aunque la capacidad es para seis camas y, en caso de ser necesario, pueden colocarse más cunas para atender a otros pacientes, por lo que considera debería ser un espacio con una climatización adecuada.