$!Denuncian falta de aire acondicionado en área de lactantes del Hospital del IMSS en Mazatlán

Familiares de menor internado en el área de lactantes del Hospital General de Zona 3 “Dr. Héctor González Guevara” del Instituto Mexicano del Seguro Social de Mazatlán, denunciaron las condiciones en las que permanecen los infantes, al señalar que el sistema de aire acondicionado de esa zona no funciona desde hace más de un año, situación que consideran preocupante debido a las altas temperaturas y al estado de salud de los niños hospitalizados.
Bertha Román, madre de una menor internada por bronquitis y fiebre, relató que durante su estancia en el hospital se encontró con un espacio sin ventilación adecuada, donde el calor se vuelve especialmente intenso durante las noches.
Según explicó, fue personal de enfermería quien le informó que el aire acondicionado del área de lactantes lleva más de un año fuera de servicio, e incluso, aseguró que en el lugar no existen las rejillas por donde debería salir el aire climatizado en este lugar.
La madre señaló que actualmente hay dos menores hospitalizados en esa sección, aunque la capacidad es para seis camas y, en caso de ser necesario, pueden colocarse más cunas para atender a otros pacientes, por lo que considera debería ser un espacio con una climatización adecuada.
“Mi bebé está internada por bronquitis y temperatura. Anoche prácticamente no durmió porque estuvo muy caliente toda la noche. Terminó completamente sudada y tuve que conseguir un abanico pequeño para tratar de refrescar el espacio”, comentó.
Además de su hija, en el área se encuentra otro menor que presenta un cuadro de deshidratación, fiebre, diarrea y vómitos, condiciones que, a consideración de la denunciante, podrían agravarse por las elevadas temperaturas dentro de las habitaciones.
De acuerdo con su testimonio, el problema se concentra únicamente en el área de lactantes, ya que el resto del hospital cuenta con aire acondicionado en funcionamiento.
“Sales al pasillo y está fresco. Desde los elevadores se siente el aire acondicionado, pero entras al área de lactantes y cambia completamente. Nada más aquí es donde no hay ventilación”, explicó.
La madre agregó que el hospital instaló algunos equipos de enfriamiento tipo cooler fuera de la zona afectada, sin embargo, el aire fresco no alcanza a llegar hasta las camas debido a la distribución del área.
Otro de los aspectos señalados por la denunciante es la falta de protección en las ventanas, ya que, aseguró, la luz solar entra directamente a las habitaciones, incrementando aún más la sensación térmica, mencionando que algunas ventanas cuentan únicamente con un material traslúcido parcial, insuficiente para bloquear el calor.
Román señaló que los médicos le informaron que su hija podría permanecer internada al menos tres noches más, aunque la estancia podría extenderse hasta una semana debido a una afección pulmonar, además de que la menor padece dermatitis, padecimiento que se ve agravado por el calor constante.
Por tal motivo, la madre hizo un llamado para que las autoridades hospitalarias atiendan la situación y reparen el sistema de aire acondicionado, al considerar que las condiciones actuales no son las más adecuadas para la recuperación de menores que enfrentan distintos problemas de salud.
Asimismo, destacó que esta problemática surge en medio de la temporada de altas temperaturas que se registra en la región, donde pacientes y familiares permanecen largas horas dentro de las instalaciones médicas, particularmente en áreas sensibles como la de lactantes.