$!Denuncian falta de aire acondicionado en clínica del ISSSTE en Mazatlán

MAZATLÁN._ Familiares de pacientes de la clínica del ISSSTE en Mazatlán denuncian que los aires acondicionados no están siendo encendidos en el lugar.
Ante esta situación, señalan que han tenido que llevar ventiladores a las áreas de hospitalización para evitar sufrir por las altas temperaturas que se registan en el puerto.
Acusan que el problema lleva desde que inició lo fuerte del calor y los directivos se encuentran inmersos en grillas internas, pero no en mejorar los servicios como el aire acondicionado, que ante las condiciones climáticas actuales no es un lujo, sino un tema de humanidad y salud.
“No es posible que tengan a los pacientes en estas condiciones, mientras que personal de recepción, de consulta, de urgencias y el quirófano sí lo tienen encendido, y a los pacientes que pasan no solo horas, sino días y meses, estén expuestos”, expresó Janeth.
Apuntó que la preocupación les está haciendo exponer públicamente el caso, ya que afecta también a las personas que se quedan a cuidar a sus familiares.
“Lo que me preocupa es el calor a lo que están expuestos los pacientes. La consulta sí tiene aire y urgencias y quirófano, pero el hospital no”, insistió Janeth, llamando al Secretario de Salud del estado a que acuda a revisar el lugar y respalde el bienestar de los pacientes.
De acuerdo con personal de la clínica, actualmente hay 49 camas y cada sala tiene tres camas, y dos cuartos funcionan con una cama.
Los denunciantes urgieron a que se atienda la situación de los aires acondicionados, ya que son necesarios ante casos de pacientes que pueden empeorarse por las condiciones en que están recuperándose.
Insistieron al hospital a que se enciendan los aparatos y, si no funcionan, que los cambien porque el calor es intenso durante el día.