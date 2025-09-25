Denuncian falta de luz en el Infonavit Jabalíes y también alrededor de la Avenida Gabriel Leyva

Por más de 14 horas vecinos del Jabalíes batallan por no tener luz, desde la madrugada de este jueves.

Tras las fuertes lluvias, viento y truenos, la energía eléctrica falló, también en las colonias de los alrededores a la avenida Gabriel Leyva quedándose a oscuras.

Por la noche del miércoles y madrugada del jueves han tenido que batallar en sus viviendas con el calor y sin poder dormir.

Los vecinos aseguran han realizado un sin número de llamadas de emergencia a la Comisión Federal de Electricidad pero no les hacen caso. A la hora actual no han mandado cuadrillas a revisar las fallas y repararlas.

Mientras tanto, hubo muchas familias que no pudieron hacer su vida normal por la falta de luz y algunas más tuvieron que salirse con parientes para no padecer del calor.

El Infonavit Jabalíes es una zona habitacional muy poblada que está sufriendo de los estragos del mal servicio de la CFE cada que llueve y ven interrumpido el servicio.

Mientras que en los asentamientos de los alrededores a la Avenida Gabriel Leyva las quejas fueron en torno a que las luminarias de todo el camellón, desde la Jumapam hasta el puente superior de la Pepsi se apagaron generando riesgos para los automovilistas y no se diga para los vecinos porque los amantes de lo ajeno aprovecharon la oscuridad para robar en las casas.

Llaman a quien corresponda, desde autoridades municipales y a la CFE a restablecer la luz lo antes posible.