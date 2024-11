$!Denuncian familiares de joven accidentada falta atención médica en Hospital General

“Estoy aquí pidiendo para mi hija que le den la atención médica que requiere, la cual no se le dio desde el día que ingresó, que fue el día sábado. Mi hija tiene un hematoma en el cerebro y esta intubada desde el día que ingresó”, dijo.

Verónica Guadalupe Romero, madre de Mireya, expresó que desde el sábado que fue internada la joven no se le ha otorgado los servicios de salud por parte de la institución médica.

Familiares señalan que a pesar de encontrarse intubada, la joven no se encuentra canalizada hacía el área de terapia intensiva, sino que se encuentra en una habitación común.

En lo que respecta a la atención a la familia por parte de las autoridades del hospital para dar una explicación o buscar una solución, señalan que hasta al el momento no se ha dado el acercamiento.

“Hasta el momento nadie ha salido a atendernos. Buscamos directores y solo los únicos que nos atienden, son enfermeros, asistentes de enfermeros y Trabajo Social. Nadie nos ha dado una respuesta”, expresó uno de los familiares.

Janeth Ceballos, familiar de la joven, reclamó que hasta el momento no se les ha brindado el resumen médico de Mireya, lo que impide que puedan trasladarla a otro hospital.

“No quieren dar el resumen, porque no podemos llevarla sin un resumen, porque realmente no sabemos lo delicada que ella se encuentra o realmente qué es lo que se le dio. No importa si en el traslado ella muere o vive, esa es la responsabilidad de su madre”, señaló Ceballos.

“Hay que hacer justicia para que tengan ese corazón, así como hicieron ese juramento para poder ayudar al que necesita. No estamos en contra de nadie, simplemente queremos su resumen (médico)”, añadió.

La madre de Mireya señaló una exigencia económica por parte de autoridades médicas del Hospital General hacia la familia para poder realizar la cirugía de urgencia que se requiere.

Señaló que un doctor del hospital le requirió 300 mil pesos para poder operar a su hija el pasado sábado, sin embargo, al no poder juntar el dinero, no se presentó el médico.

“Su hija está muerta tiene muerte cerebral”, expresó Guadalupe Romero, “eso nada más viene a decirme cuando no le pude pagar los 300 mil pesos para que viniera el sábado”.

“Cuánta gente no muere por atravesarse el fin de semana. Nada más por ser sábado y domingo mi hija se está muriendo. Mi hija está muerta en vida”, puntualizó.