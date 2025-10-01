Denuncian ‘farsa’ en cambio de dirigencia del PRI Mazatlán

MAZATLÁN._ Ante el nombramiento de Maribel Chollet Morán al frente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, José Luis Arreola Montoya calificó de una farsa el cambio por no consultar a las bases del PRI.

El ex dirigente del tricolor, quien fue sustituido en el cargo por la regidora del Cabildo de Mazatlán en funciones, externó en redes sociales su rechazo ante este nombramiento.

Incluso, advirtió que no se prestará a una farsa.

“Aviso que yo no estaré presente en la toma de protesta de la nueva dirigencia del PRI Mazatlán porque no se consultó a las bases, a la militancia y a la clase política, yo no me presto a esa farsa”, dijo.

Además, Arreola Montoya anunció que pronto sostendrá un encuentro con los medios de comunicación del puerto.

“Ahí daré mi opinión y mi postura al respecto. Todo lo estan haciendo mal”, sostuvo.

Chollet Morán tendrá su segunda vuelta moviendo las riendas del PRI en Mazatlán como un “soldado”, según se autonombró, luego de que en 2015 asumió por primera vez ese mismo cargo.