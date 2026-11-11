$!Denuncian filtración de aguas negras a casas por obstrucción de drenaje en Calle 16 de Septiembre, en el Centro de Mazatlán

"Ahí está la alcantarilla tapada, Esto tiene cuatro años que apareció por primera vez, vinieron y destaparon, pero se ha dicho, por palabras de algunos trabajadores, que está rota alguna tubería", expresó la señora Guadalupe Armenta en el lugar este miércoles.

La señora Guadalupe Armenta dio a conocer que este problema en dicha vialidad, entre la Avenida Juan Carrasco y la Calle Doctor Carvajal, ya se ha reportado a la Jumapam en diferentes ocasiones, aunque ha acudido personal de la paramunicipal, no ha resuelto la falla.

A pesar de que la obstrucción de la red de drenaje en la Calle 16 de Septiembre, en el Centro de la Ciudad, ya lleva cuatro años y las aguas negras se filtran hacia el interior de algunas casas, inundándolas en ocasiones, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán no ha resuelto el problema.

"Esto tiene cuatro años, pero cuando no llueve se calma, pero en cuanto llueve pasa, y a todas esas casas les sale en el interior".

Precisó que la fuga de aguas negras que se presenta actualmente comenzó el pasado 12 de noviembre, por lo que el líquido residual corre por la calle hacia la Avenida Juan Carrasco, donde forma grandes charcos de aguas malolientes, dificultando el paso de las personas.

Pero las aguas negras también salen por debajo de la banqueta de algunas viviendas y también se filtran hacia algunas casas, como la de ella, ubicada en el número 710 de la Calle 16 de Septiembre, lo mismo que en las viviendas marcadas con los números 712 y 714, entre otras.

Mostró los lugares del interior de su vivienda donde se filtra el agua de drenaje, que ya le han provocado inundaciones que tiene grabadas en video, le ha dañado muebles y, pese a que se limpian las casas, los habitantes de todos modos soportan los olores fétidos y el riesgo de contraer enfermedades.

Ante este diario informó que en estos cuatro años ya han reportado el problema a la Jumapam tanto por medio de oficios como por teléfono, sin que se les resuelva el mismo.

Entre oficios que mostró, se encuentra uno con fecha del pasado 9 de junio, dirigido al gerente de Operaciones de la Jumapam, Carlos Brito, para informarle del problema y solicitarle que se realicen trabajos para solucionarlo.

"En marzo de 2023 enviamos una petición para poder resolver graves asuntos de alcantarillado, adjuntamos escrito anterior, donde informamos los problemas en nuestras casas, en junio 13 del 2023 personal de Jumapam hicieron limpieza a fondo de las 2 alcantarillas y los ingenieros recomendaron que se hiciera limpieza cada dos meses, máximo 3, para ver si el problema era por azolve o tubería rota", se lee en el escrito firmado de recibido y sellado por la paramunicipal.