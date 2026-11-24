Una fuga de aguas negras que lleva más de seis meses sin ser atendida mantiene en condiciones insalubres a vecinos de los andadores Playa Caimanero y Ceuta, en el Infonavit Playas, quienes denuncian el desbordamiento de una alcantarilla, la presencia de gusanos y fuertes olores a drenaje. Los habitantes señalaron que el problema ya fue reportado a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, pero hasta el momento no han recibido una solución definitiva. Según relataron, al solicitar la intervención del organismo les informaron que no contaban con la tubería ni con el material necesario para realizar los trabajos.

La situación ha empeorado con el paso de los meses, pues el agua residual permanece acumulada y rebosa de la alcantarilla, mientras que en el lugar se observa la presencia de gusanos y se percibe un olor fétido que, aseguran, alcanza las viviendas cercanas. “Ya se levantó reporte y todo, pero no han venido a arreglar nada”, dijo una vecina afectada. De acuerdo con los testimonios, anteriormente les habían explicado que era necesario cambiar toda la tubería para solucionar el problema; sin embargo, también les señalaron que no había recursos suficientes para realizar la obra.

Otro de los obstáculos que mencionaron es que parte de la infraestructura atraviesa una zona donde se construyeron cocheras, cuyos propietarios presuntamente se oponen a que sean retiradas para permitir los trabajos de sustitución de la tubería. Mientras tanto, los vecinos consideran que aunque no se realice de inmediato la rehabilitación completa del sistema, al menos deberían acudir a destapar y limpiar la alcantarilla para evitar que continúe el desbordamiento de aguas residuales. “Aunque sea que vinieran a destapar y limpiar, porque está todo esto y el olor es muy fuerte”, denunció.