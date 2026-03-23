Denuncian fuga de aguas negras en la Colonia Ferrocarrilera, en Mazatlán

Vecinos de la Colonia Ferrocarrilera, en Mazatlán, denuncian la fuga de aguas negras por calles de ese asentamiento.

El rebosamiento en la red de drenaje se presenta por la Calle Río Piaxtla, entre las vialidades Cruz Lizárraga y Río Baluarte.

La fuga de aguas negras ha generado molestias entre vecinos y comerciantes de la zona, debido a los malos olores que genera y la falta de atención de parte de las autoridades pese a los reportes.

María Lizarraga, con negocio de comida y vecina desde hace más de cuatro décadas, ha denunciado en repetidas ocasiones el colapso de las redes de drenaje y alcantarillado que atraviesa la Calle Río Piaxtla.

En menos de una semana, los vecinos habían denunciado el basurero en que se encontraban las calles de este fraccionamiento de la Ferrocarrilera, pero ahora están lidiando con una derrame de más de tres cuadras por dónde fluyen las pestilentes aguas negras, desde un dren.